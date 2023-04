Favorites depuis le début de la compétition, c’est finalement l’enveloppe noire qui aura eu raison des sœurs parisiennes Alexandra et Laura lors de la demi-finale de Pékin Express, le choix secret. Insultées sur les réseaux sociaux avant même que l’émission commence, elles estiment avoir été victimes de « critiques assez hard ». Elles reviennent pour 20 Minutes sur leur parcours dans l’émission de M6.





Vous avez été éliminées par l’enveloppe noire reçue suite à l’abandon de votre binôme lors du saut à l’élastique. Regrettez-vous de ne pas avoir sauté ?

Alexandra : Franchement, je me suis posé la question des milliers de fois… J’avais dit à Laura que je ferai tout dans Pékin Express mais que le saut à l’élastique, je ne pourrais pas. Même en y retournant maintenant, je n’aurais pas pu.

Laura : Parfois quand j’y repense, je me dis peut-être que si je l’avais fait, ça l’aurait aidée. Mais à chaque fois elle me dit que pas du tout donc je n’ai aucun regret. Je ne lui en veux absolument pas. Comme elle m’avait dit avant de partir qu’elle ne le ferait pas, je le savais. Quand on arrive, ça n’a pas été montré mais je me prends une sauce où elle me dit : « Tu n’as pas intérêt à me pousser, de toute façon je ne le ferai pas donc tu ne me fous pas la honte devant Stéphane [Rotenberg]. » Quoi que je dise ou que je fasse, elle ne l’aurait pas fait donc ça ne servait à rien de l’enfoncer.

Vous avez terminé premières lors de plusieurs étapes et vous étiez vues comme de féroces concurrentes par les autres candidats. Comment avez-vous vécu votre statut de favorites durant la course ?

A : On était contentes. On se dit parfois qu’on est forts parce qu’on gagne mais on n’est jamais sûres de nous… Les derniers épisodes étaient un peu plus compliqués. C’est vrai que quand on voyait les candidats dire : « Super, on a dépassé les sœurs », c’est cool quand même.

L : Notre but dès le départ était de montrer qu’on était là et qu’on était une menace pour nos concurrents. Quand on a vu qu’on parvenait à rafler les amulettes, on s’est dit que c’était plutôt cool.

Estimez-vous que vos moins bons classements des dernières étapes sont dus à un excès de confiance ?

L : Je ne pense pas. Lors de l’épisode des « intouchables », on savait qu’ils voulaient casser notre duo avec Alexandre et Chirine donc on avait constamment une épée au-dessus de la tête.

A : On s’est retrouvées en duel final parce qu’on ne nous choisissait pas. Ce qui est normal car dans la situation inverse on aurait fait pareil qu’eux. L’étape suivante on avait un handicap donc c’était difficile de ne pas finir dernières. Ensuite on a été choisie mais je ne sais pas si c’est parce qu’on a été moins bonne ou si c’est la situation qui a fait ça.

Pensez-vous que votre alliance avec Alexandre et Chirine vous a finalement porté préjudice ?

L : Le choix secret a vachement axé notre lien autour du mot « alliance ». Mais comme les producteurs nous l’ont dit, dans chaque saison, il y en a. Avec le choix secret ça a été plus marqué. Au final, c’est simplement des personnes avec qui on s’est très bien entendues et on avait envie de passer le plus de temps ensemble. Quand on voit qu’on peut se protéger, qu’on peut s’aider, notre but c’est d’aller le plus loin ensemble. L’aventure Pékin Express c’est aussi ces liens qu’on a créés. Si on n’avait pas ces amitiés, on n’aurait pas vécu la même aventure. Aujourd’hui que ce soit avec Alexandre et Chirine ou Angie, on est tous sur Paris, si on ne se voit pas une semaine on se manque, on s’appelle. On est vraiment devenus très très proches et c’était déjà le cas dans l’aventure.

A : Nous non plus on n’a pas aimé de faire ça mais dès le premier jour on nous annonce que ça va être comme ça que ça va fonctionner. Evidemment la règle était plus dangereuse pour nous que pour d’autres binômes car les concurrents sont tentés de choisir un binôme fort pour le dégager. On a un peu été obligées de faire ça mais on aurait préféré faire notre jeu tranquillou et ne pas choisir à la fin qui va aller au duel final…

Cette alliance vous vaut aussi beaucoup de critiques des téléspectateurs. Comprenez-vous les reproches qui vous sont faits ?

A : Je comprends que les gens puissent ne pas nous aimer ou être dérangés par nos stratégies. Ce que je ne comprends pas c’est quand on nous dit qu’on est pistonnées. On a gagné des épreuves, on s’est battues pour ! On nous a aussi beaucoup dit que notre handicap n’était pas assez dur mais la production n’a pas tout montré de cette étape. Notre handicap nous a embêtées du matin au soir. Avec le cadreur on devait trouver une voiture pour quatre, c’était super compliqué. La preuve c’est qu’on a terminé derniers ce jour-là. On nous dit aussi souvent qu’on n’a pas besoin des 100.000 euros car on vient de Neuilly… On reçoit vraiment des messages assez hard.

L : Le vrai problème, et la production nous l’avait dit avant la diffusion, c’est que les binômes féminins s’en prennent plein la gueule chaque année avant même que l’émission commence. Quand notre portrait est sorti, on a déjà commencé à recevoir des messages…

Estimez-vous qu’il y a une forme de misogynie dans les messages que vous recevez ?

L : Oui. Moi ça me choque mais en vrai, c’est la société qui fait ça… Certaines personnes ne conçoivent pas que tu puisses être deux femmes et bien t’en sortir. Même avant les stratégies, les gens attendaient des raisons pour nous critiquer. Chaque année c’est la même chose. Cinzia et Rose-Marie ou Laeticia et Aurélie sont venues nous en parler pour nous prévenir que ça allait se passer, et ça s’est passé ! Je trouve ça juste triste que l’émission n’avait même pas commencé qu’on recevait déjà des insultes.

A : On ne peut pas être aimées de tous de toute façon.

Avec le recul, comment analysez-vous votre aventure ?

L : Parfois on se remet en question on se dit : « Si on avait fait ça, on ne serait pas allées en duel final. » Mais quand on y réfléchit, on est contentes d’avoir vécu tout ce qu’on a vécu. Par exemple, le duel final si on n’en avait pas fait, on n’aurait pas connu ce stress. On a vécu des moments tellement intenses.

A : Le dernier duel final, je crois que je l’ai regardé 300 fois. Le moment où je crie « Lauraaaaaaa », je me souviens de ce que j’ai ressenti à ce moment-là et c’est incroyable.

Un dernier duel final auquel vous pensiez d’ailleurs échapper, ce qui vous a aussi valu de nombreuses critiques…

A : On a eu beaucoup de critiques à propos de ça car les gens estiment que c’était un coup bas. On était au pied du mur car si on choisissait de laisser Xavier et Céline derniers, on était sûrs qu’ils allaient nous choisir. Ils étaient redevables envers Clément et Emeline de les avoir sauvés lors des « intouchables ».

L : Ce qui n’a pas été dit c’est que lorsque j’ai passé la soirée avec Emeline lors des binômes mixés, elle m’avait dit que pour le mérite, elle aurait aimé être opposée à Alexandre et Chirine et Laura et moi. On n’a pas vu dans le montage qu’ils faisaient aussi en sorte que Xavier et Céline soient derniers. Pour nous c’était évident qu’ils les choisiraient.

Quel est votre meilleur souvenir de Pékin Express ?

A : Moi c’est l’arrivée de Laura lors du duel final contre Emeline et Clément.

L : Moi c’est quand j’ai ouvert l’enveloppe non-éliminatoire. C’était tellement fort et on ne comptait tellement pas dessus. On est passées du pire jour de notre vie au meilleur jour de notre vie en quelques secondes et c’était une sensation incroyable.