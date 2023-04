« On a eu un petit coup de chaud sur le moment. Ce qui est sûr, c’est que je m’en souviendrai longtemps. » Le producteur de « The Voice », Matthieu Grelier, n’avait jamais vécu une telle montée d’adrénaline, si rapide et soudaine, en régie pendant le tournage du télécrochet de TF1.

Ce qu’il s’est passé ce jour de janvier, lors de l’enregistrement des « battles » de la douzième saison a « pris au dépourvu » toutes les équipes de l’émission. Prichia et Mea, talents de l’équipe de Zazie s’affrontaient musicalement sur une reprise de Nos plus belles années, le duo de Grand Corps Malade et Kimberose.

La coach, qui a eu énormément de mal à départager les deux candidates, a choisi Prichia pour poursuivre l’aventure. Elle a ajouté : « Ne me déçois pas. A la limite, ramène l’âme de Mea avec toi… » L’heureuse élue a saisi la balle au bond : « J’ai envie de ramener Mea avec moi, on avait envie de faire un duo, on en avait parlé. »

« Outre la complicité artistique, ça a cliqué entre elles »

« Il y a eu un moment de flottement, se remémore Matthieu Grelier pour 20 Minutes. Personne à la production n’était au courant qu’elles avaient évoqué cela pendant leurs répétitions. » Zazie avait couplé ces deux talents car chacune avait une corde supplémentaire à son arc outre le chant : Prichia excelle en beatbox et Mea en danse. « Elle a créé ce binôme parce que ça lui semblait intéressant. Sans le savoir, elle a créé une rencontre humaine, outre la complicité artistique ça a cliqué entre elles », reprend le producteur.

Matthieu Grelier a alors échangé avec Nikos Aliagas via l’oreillette : « Le montage a été resserré mais ce qu’ont vu les téléspectateurs sur TF1 samedi est fidèle à la manière dont les choses se sont déroulées », souligne-t-il.

« C’est une jolie histoire parce qu’elle est spontanée »

Outre l’accord des deux principales concernées et de Zazie, il fallait absolument obtenir l’aval des autres coachs et participants. « Non seulement ils étaient d’accord mais, mieux, ils ont poussé pour que ça se passe, ils nous ont encouragés à valider la création du duo. Tout le monde a été hyper fair et généreux. Il était cependant primordial de faire comprendre que ça resterait une exception. »

Le règlement ne prévoyant pas ce cas de figure, il a fallu le modifier en conséquence. « J’ai appelé la directrice juridique dans la foulée pour tout mettre en ordre, cela a été une formalité », assure Matthieu Grelier. La production française n’a d’ailleurs pas eu à demander l’autorisation à l’ayant droit néerlandais.

« On ne va pas se mentir, ça fait une belle séquence, ça fait un moment d’émotion fort », confie le producteur qui présentera ce passage à ces homologues étrangers lors de leur rendez-vous « The Voice » annuel à la fin du printemps. Et de conclure : « Ce n’est pas quelque chose qui peut être répliqué. C’est une jolie histoire parce que cela a été spontané. On fait aussi ces émissions pour que des instants comme celui-ci surgissent. »