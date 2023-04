Elle rêvait de décrocher un premier rôle. Apparue en guest dans un épisode de Capitaine Marleau en 2021, Nolwenn Leroy va incarner cette fois le personnage principal de la nouvelle série de TF1 intitulée Brocéliande. Dans cette mini-série (6x52 minutes), réalisée par Bruno Garcia et produite par Shine et Les Films du Printemps, la chanteuse bretonne incarnera une biologiste reconnue qui se fait rattraper par son passé.

Quinze ans après avoir quitté sa Bretagne natale après la disparition de sa meilleure amie, son personnage y retourne après avoir reçu un colis sanglant et une lettre l’accusant d’être responsable de la disparition. A son retour, une nouvelle femme disparaît et elle se retrouve une nouvelle fois suspectée.

Des cracheurs de feu ou des lutteurs recherchés

Pour les besoins du tournage, qui aura lieu entre fin avril et fin juillet en forêt de Brocéliande ainsi qu’à Rennes, la production recherche des figurants résidant dans les secteurs concernés. L’annonce du casting mentionne plusieurs profils recherchés : des hommes et femmes âgés de 18 ans et plus et de toutes origines, des étudiants, des gendarmes et policiers, des maîtres-chiens, des pompiers, des infirmières mais aussi des lutteurs de Gouren, des cracheurs de feu et des groupes de musique bretonne.





Les personnes intéressées doivent envoyer leur candidature par mail à l’équipe de production. Chaque jour de tournage sera rémunéré 94 euros bruts.