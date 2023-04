« J’ai révisé tous mes verbes irréguliers, amenez-la moi ! » Nous sommes le 6 février et les surprises rythment le studio investi pas les équipes de Mask Singer depuis plusieurs jours. Fidèle à lui-même, Camille Combal est dans les starting-blocks pour accueillir la première star internationale de la saison 5. Depuis la deuxième édition du programme de TF1, cinq personnalités venues de l'étranger se sont succédé sous un costume à mi-chemin entre un personnage et une boule à facettes.

Le Soleil ouvre le bal cette année. Si l’identité de cette célébrité n’a pour l’heure été dévoilée qu’à un nombre restreint de personnes, 20 Minutes s’est glissé dans les coulisses du show lors de l’enregistrement de la prestation de ce personnage qui sera à la fois dévoilé, mis en scène puis démasqué en l’espace d’une soirée. Un passage éclair qui, si l’on en croit la production, devrait rester dans les mémoires.

Passer incognito, une question de saison

« Les stars internationales sont plus repérables que les autres », précise Anthony Meunier à 20 Minutes, une heure avant d’assister à la prestation de sa nouvelle recrue. Depuis l’arrivée de Mask Singer sur TF1, le producteur devient à la fois le coach, le conseiller, l’accompagnateur et parfois même l’ami des stars internationales qui tentent le pari de fouler la scène du programme incognito.

C’est lui qui accompagne ces invités rares en France et s’assure que leur identité est bien gardée. Si l’émission est d’habitude tournée durant l’été, une période où beaucoup de célébrités foulent le sol français durant leurs vacances, sa tâche est rendue plus complexe par le froid hivernal de ce mois de février. « C’est plus rare de voir une personnalité étrangère en ce moment alors il faut faire encore plus attention », insiste Anthony Meunier.

L’habituelle « cooling room » - chambre froide en français –, où sont gardés les secrets et donc les célébrités de l’émission, s’est muée en « heating room » - chambre chaude –, pour reprendre les noms utilisés par la production. Elle n’est accessible qu’à une poignée de privilégiés. Si l’on est accueilli dans le studio de tournage par une ribambelle de bracelets colorés à enrouler autour de notre poignet, aucun ne donne accès à ce container dont la porte reste close avant le début du tournage. Chaque téléphone qui accède au studio est quant à lui emmitouflé dans une chaussette scellée par un mécanisme magnétique car les secrets de Mask Singer doivent être bien gardés.

Du « travail à l’américaine »

L’émission a déjà accueilli cinq personnalités connues au-delà et frontières françaises et majoritairement originaires de Etats-Unis. Chaque apparition d’une star internationale à l’écran est une opportunité pour Anthony Meunier de rencontrer une vedette. « On soupçonne Anthony de les faire venir juste pour passer le week-end avec elles », s’amuse Solène Le Goff, responsable du divertissement du groupe TF1. Avec Teri Hatcher, il se souvient d’une « bosseuse incroyable », prête à tout pour offrir la prestation la plus dingue cachée sous le masque de la coccinelle.

Depuis qu’il est au chevet de ces personnalités, le producteur a pris conscience de ce que signifie l’expression « travailler à l’américaine ». « Ce n’est pas un cliché. Ils et elles sont très bosseurs, très précis. Notre Soleil a répété jusqu’à tard le soir hier. C’est toujours des prestations millimétrées mais le travail se fait avec beaucoup de gentillesse. » Un travail artistique aux petits oignons, tout comme les costumes, préparés à l’avance mais ajustés le jour-même sur le corps des stars.

Et si le casting des personnalités récurrentes du programme fonctionne majoritairement via le bouche-à-oreille, il commence aussi à faire effet en anglais dans le texte. « Une star internationale de cette saison m’a raconté que Teri Hatcher lui avait dit qu’on était cool », se réjouit Anthony Meunier.

« On va aller chercher des gens improbables »

Alors qui pourrait bien se cacher derrière le masque du Soleil ? « Brad, George, Bruce, Bradley », énumère Michèle Bernier à quelques minutes de monter les escaliers qui l’emmèneront à la table du jury. « J’ai tellement aimé Babylon que je deviendrai folle si c’était Margot Robbie », renchérit Elodie Frégé. Les deux nouvelles recrues appréhendent un peu d’être à côté de la plaque pour ce baptême du feu en présente d’une célébrité mondiale.

Si l’enquête concernant les personnages récurrents tourne généralement autour d’un nombre limité de stars françaises, « là d’un seul coup, on va aller chercher des gens improbables », raconte Jeff Panacloc tandis que Jean-Marc est resté en loge. S’il a assisté au démasquage de David Hasselhoff et Tori Spelling la saison précédente, il assure qu’à chaque fois qu’une célébrité internationale foule le plateau, « le champ des possibles s’élargit carrément car ça peut vraiment être n’importe qui ». Il n’en faut pas plus pour laisser à Camille Combal l’espoir de présenter l’émission à côté de Scarlett Johansson ou Jennifer Lawrence sans même le savoir.

« Les Américains sont plus joueurs, ça leur fait moins peur » d’apparaître sous un masque et d’en faire des tonnes, renchérit Jeff Panacloc.

Un secret bien gardé

Tandis que le jury prend congé pour les derniers ajustements vestimentaires et capillaires, le public s’apprête à découvrir les premières prestations. Le Husky et le Chameau ouvrent le bal pour chauffer la foule. Dans la salle, la surprise est totale puisque la plupart des personnes qui peuplent les gradins découvrent les costumes encore en compétition.

Lorsqu’arrive le moment fatidique, Camille Combal ne tient plus en place. Les équipes du programme s’affairent à installer un immense trône décoré de centaine de miroirs qui reflètent les lumières du studio. Le temps d’enfiler un énorme soleil sur ses épaules, la star internationale fait son apparition depuis la bouche des énormes masques qui décorent la scène. Les formes apparaissant sous le costume trahissent une allure féminine, mais on connaît l’adage qui dit qu’il ne faut pas se fier aux apparences, surtout dans Mask Singer. Après avoir franchi les quelques marches qui la séparent de son siège pendant la diffusion du magnéto indice, la star est prête à rayonner ou plutôt rugir face au public. Après la prestation, les indices et la voix du Soleil nous mettent sur une piste tandis que les pronostics divergent parmi le jury.

Pour le public mais aussi pour 20 Minutes, évacués avant l’étape cruciale des démasquages, il faudra attendre la diffusion pour connaître l’identité de cette star internationale. Alors nos doutes nous ont-ils emmené sur la bonne voie ? Le suspense touche à sa fin, près de quatre mois après le tournage.