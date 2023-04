C’est un véritable carton d’audience. Emmené par un casting de folie, le jeu télévisé LOL : Qui rit, sort ! a fait marrer bon nombre de ses téléspectateurs depuis la sortie de la saison 3, en mars. Diffusé par Amazon Prime, le jeu consiste à enfermer dix humoristes pendant six heures dans un loft avec une règle simple : il est interdit de rire. Mais quand vous avez au casting Pierre Niney, Jonathan Cohen, Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, François Damiens ou encore Gad Elmaleh, l’effort devient à la limite de l’impossible.

Pendant l’émission, on découvre petit à petit les « trucs » des candidats pour se retenir de pouffer. En mangeant, en se mordant les lèvres, en criant ou en courant, ces derniers parviennent à éviter le rire. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Peut-on dire que c’est dangereux ? 20 Minutes a posé la question à des experts.

Plus de 400 muscles activés ?

Quand vous déclenchez un rire, vous activez plusieurs dizaines de muscles. Certains parlent d’une centaine, d’autres de près de 200, quand les plus Marseillais de la bande estiment que plus de 400 muscles sont activés pour une simple rigolade entre potes. On peut citer les célèbres zygomatiques, mais aussi le diaphragme, les muscles thoraciques et évidemment la ceinture abdominale, qui nous fait si mal après un fou rire. « Quand on rit beaucoup, on a parfois l’impression de perdre notre souffle. C’est parce que notre diaphragme a perdu son rythme habituel pour remplir et vider nos poumons. Notre cœur bat plus vite et il s’entraîne. Rire, c’est très prenant », explique William Le Jonny, médiateur de l’Espace des sciences. Depuis quelques jours, la structure basée à Rennes accueille une grande exposition sur le thème du rire avec la délicate mission « d’expliquer » pourquoi l’homme et plusieurs espèces animales sont capables de se marrer. Mais combien sont capables de le réfréner ?





A l’issue du tournage de l’émission LOL, 20 Minutes avait interrogé les participants pour connaître leur ressenti sur cette interdiction de rigoler. « Se retenir de rire, il y a pire mais c’est bizarre. Ce qui est difficile, c’est de se couper des gens. Provoquer le rire chez les gens, ce n’est pas seulement un truc qui repose sur l’humour, l’hilarité, le rire. C’est finalement tellement humain de faire rire et c’est tellement une connexion aux gens que quelqu’un qui ne rit pas et se force à ne pas rire, il se coupe de toi et tu te sens totalement abandonné », expliquait Gad Elmaleh.

Dans l’émission, l’humoriste est privé de l’une de ses meilleures armes. En se marrant avant même ses vannes, le comédien marocain met souvent le public en condition. « Le rire est contagieux car il est spontané. C’est une émotion qui doit se partager », souligne à 20 Minutes Jacques Roux, commissaire de l’exposition rennaise.

« J’ai senti que ça a vraiment fait du mal à mon système nerveux »

Alors qu’il est l’un des détonateurs de la saison 3, l’acteur Pierre Niney a concédé que se retenir de rire avait pour lui été un supplice : « J’avais l’impression qu’il me manquait un membre quand on tournait l’émission, j’étais bancal. D’ailleurs, je n’osais plus rire pendant deux trois jours après, je faisais des cauchemars où j’essayais de m’empêcher d’être naturel, j’étais vraiment pas bien. J’ai senti que ça a vraiment fait du mal à mon système nerveux, c’était pas bon du tout. Je ne conseille pas chez vous. »





L’actrice Virginie Efira faisait alors le même constat : « C’était hyper frustrant. A un moment, je convoitais l’idée de perdre pour au moins être spontanée, pour arrêter la souffrance. »





S’il est si compliqué de ne pas rire, c’est parce que le mécanisme est essentiel à notre vie. Il peut même offrir une petite sensation d’extase, juste après, comme un petit orgasme qui vous aurait vidé de toute votre énergie. « Après nos séances, la grande majorité de nos participants expliquent qu’ils se sentent détendus, d’autres sont en pleine forme. Mais on a aussi des gens qui se disent fatigués, parce qu’il n’y a plus les nerfs pour nous tenir. C’est un état différent, on se sent parfois un peu vidés », témoigne Fabrice Loizeau.

Laisser sortir le rire, c’est bon pour la santé

L’homme est un peu le maître français du yoga du rire, technique antistress à laquelle il s’est formé il y a près de vingt ans. Son activité est à l’opposé du concept prôné par l’émission diffusée sur la chaîne privée : « Nous, le rire, on le laisse venir. Il n’est pas question de le bloquer, au contraire, on le libère, on le laisse sortir de notre corps. C’est là qu’on obtient un total lâcher-prise, une déconnexion mentale totale. »

En se retenant de pouffer, les comédiens de LOL ont dû entrer dans une concentration extrême afin d’éviter de se lâcher et de tout perdre. « Tu dois être dans une vigilance tout le temps donc tu n’as pas de spontanéité », concédait Virginie Efira après la diffusion du programme. Il semblerait que retenir le rire ne soit pas une super idée. Alors autant ne pas se priver.