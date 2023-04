L’heure et demie de train séparant N’Fanteh Minteh de sa nouvelle mission journalistique paraît bien longue comparée au changement vécu par Dominique Tenza trois mois plus tôt. Le journaliste de 39 ans n’a eu qu’à traverser la rue pour passer des studios de RTL, où il était l’hôte de la matinale, à ceux de M6. Débauchée sur France 3 Bretagne, sa nouvelle collègue le rejoindra les studios parisiens de la chaîne dès le samedi 22 avril pour co-animer la chronique hebdomadaire « Inspirez-nous », nouveau rendez-vous du « 19.45 ». Elle endosse par la même occasion le rôle de joker de Nathalie Renoux sur « Le 12.45 » et s’y frottera lors d’un baptême du feu de deux semaines du 24 avril au 5 mai.

Car l’information de M6 fait sa grande révolution à partir de ce lundi. Et elle ne sera pas visible qu’aux nouvelles technologies mobilisées dans les rendez-vous de milieu et de fin de journée, plus high-tech que jamais, mais aussi par les visages propulsés au service de l’info. Si Dominique Tenza faisait office de petit nouveau, c’est désormais à son tour de prendre une nouvelle recrue sous son aile.

« On s’est rendu compte qu’on avait une passion commune pour le tartare frites », s’amuse-t-il pour 20 Minutes dans un rire partagé avec sa nouvelle collègue. Car leurs chemins se sont croisés pour la première fois qu’à la fin du mois de mars, lors de la conférence de presse de présentation des nouveautés de JT de la Six. « On apprend à se connaître l’un et l’autre pour voir comment travailler ensemble. La semaine à venir va être assez intense pour moi », confie N’Fanteh Minteh. Mais tous deux promettent de « travailler dur » pour contribuer à ce nouveau souffle et mettre en avant les initiatives inspirantes des Français et Françaises dans leur séquence commune.

« Une opportunité qu'on n’a pas tous les jours »

N’Fanteh Minteh est journaliste pigiste pour France 3 Bretagne et LCI lorsqu’elle reçoit l’appel de Stéphane Gendarme, le directeur de l’information de M6. « Il m’a dit : "Je t’ai vue dans ta petite matinale. J’ai beaucoup aimé ton profil, le côté pêchu et proche des gens." », rembobine-t-elle. D’abord craintive, les mots du patron de l’info la rassurent. Il tient à la préserver telle qu’elle est. Jamais dans la discussion il n’est question de la déraciner de Rennes, où elle vit depuis une dizaine d’années. Son profil local est d’ailleurs ce que recherche la chaîne pour incarner son nouveau rendez-vous. « En plus j’arrive en même temps que plein de changements donc ça me donne forcément un élan. »

Fin 2022, ce sont les mêmes craintes qui ont traversé Dominique Tenza quand M6 lui propose de remplacer Nathalie Renoux pour les journaux du week-end. Il est alors l’heureux gagnant d’un jeu de chaises musicales causé par le départ de Kareen Guiock-Thuram, concentrée sur ses projets musicaux jusqu’à août 2023. « J’étais déjà le joker de Xavier De Moulins depuis octobre mais avant ça, je n’avais jamais présenté un journal télévisé », confie-t-il. De ses premiers essais face à la caméra, il se souvient : « J’avais l’impression d’être nul. Studio, lumière, maquillage, régie, costume… Tous ces trucs, je ne les maîtrisais pas du tout. J’étais persuadé que ça ne fonctionnerait pas. Et pourtant… »

Quand on lui propose de laisser derrière lui son studio de radio à RTL pour une mission plus régulière dans le bâtiment juste en face, ce papa de deux petites filles de 5 et 7 ans n’hésite pas longtemps. « C’est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours », insiste-t-il. Radio et télé formant un même groupe, il signe un avenant à son contrat chez RTL et passe dans le bâtiment voisin.

Du hasard à la vocation journalistique

Pourtant rien ne prédestinait ce nouveau binôme d’antenne à fouler les plateaux de télé. Dominique Tenza est devenu journaliste « sur le tard », des études d’Histoire et plusieurs années de vie en Espagne. De retour en France, il tente un peu par hasard les concours d’écoles de journalisme et est admis à l’IPJ Paris-Dauphine. Son cursus lui permettra de présenter une bourse à RTL. Banco. Il termine l’aventure avec un CDD de trois mois dans la radio qu’il ne quittera plus avant d’être repéré par M6.

N’Fanteh Minteh est étudiante en économie lorsque le journalisme frappe à sa porte. Les journalistes John-Paul Lepers et Philippe Merlant lancent la formation "reporter citoyen" à Créteil, où elle est née. « Ils voulaient apprendre gratuitement le journalisme aux jeunes de ma ville », détaille-t-elle. Curieuse, elle tente l’expérience et contribue à diffuser l’actualité locale. « Je me suis dit que ce boulot avait l’air super chouette. Sans cette formation, ça ne m’aurait sûrement jamais traversé l’esprit. L’un des organisateurs m’a dit : "Ton regard de journaliste sera complètement différent, tu as des choses à dire." » Inspirée, elle intègre l’ESJ de Montpellier dans la foulée et pose ses valises en Bretagne en devenant alternante pour l’antenne locale du service public. « La présentation est venue un peu par hasard quand on m’a proposé de faire les JT. Je faisais tous les week-ends, les vacances scolaires, les jours féries… » Son parcours sera alors jalonné d’aller-retour entre France 3 et la présentation du journal Afrique de TV5Monde, où elle sera vue dans toute l’Afrique francophone. « C’était environ 40 millions de téléspectateurs potentiels tous les soirs, autant dire que ça me rassure quand je pense à M6 », sourit-elle.

Elle est désormais à la tête de l’association qui lui a insufflé la vocation. A son tour, elle parcourt les zones les plus rurales de France pour faire de l’éducation populaire aux médias. Cette année, elle a déjà transmis sa passion à Privas, Tourcoing, Rennes ou Saint-Denis et ne compte pas s’arrêter en raison de ses nouvelles fonctions sur M6. Pour autant, elle assure savoir cumuler vie associative, vie professionnelle et vie de famille. « En tant que journalistes, nos enfants savent qu’on n’a pas des horaires de bureau mais on sait trouver des moments privilégiés avec eux », assure cette maman d’un garçon de trois ans et demi.

Des initiatives positives pour « faire boule de neige »

L’engagement de la journaliste de 32 ans est un de ses atouts pour dénicher celles et ceux qui, comme elle, impulsent des initiatives positives à l’échelle locale. N’Fanteh Minteh est consciente que partout en France, « des gens de l’ombre font des choses incroyables ». Ils et elles seront une fois par semaine au cœur de la chronique « Inspirez-nous », diffusée chaque samedi soir dans « Le 12.45 ».

« Pendant dix minutes, on prendra le temps de se poser et de montrer que dans les territoires, ça vit, ça innove, ça propose », se réjouit-elle. Son espoir ? « Que ça fasse boule de neige et que les gens nous écrivent ensuite pour nous partager les belles choses qu’ils réalisent. » Un concept qui rappelle « Une idée pour la France », la chronique incarnée par Valérie Heurtel et Julian Bugier sur France 2, dont le tandem de M6 dit n’avoir jamais entendu parler.

Dominique Tenza est sûr d’être surpris comme il l’est depuis qu’il a débarqué sur la sixième chaîne. « Tous les week-ends je découvre déjà plein de choses », confie-t-il. Mais il compte sur sa nouvelle collègue pour le surprendre encore plus. D’autant qu’en enfilant le costume de présentateur du JT, il ne pensait pas « vivre l’excitation de tous ces changements qui arrivent ». Alors peu importe si sa mission doit se conclure au retour de Kareen Guiock-Thuram en septembre 2023, « je me sens déjà gâté et privilégié, je vois le truc au jour le jour ». D’autant que la chaîne nous souffle qu’elle n’a pas l’intention de le laisser traverser la rue dans l’autre sens.