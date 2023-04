« Au hasard des rues du Val-de-Marne ce matin, plusieurs stations en rupture d’au moins un carburant », lance la voix off d’un reportage du 13 h de TF1 sur la pénurie de carburants. Si Total bloque les prix à 1,99 euro le litre, peu importe le type de carburant, pas facile pour autant de trouver une station-service pour alimenter son véhicule. « Encore faut-il que ces carburants soient encore disponibles. Ce monsieur est venu pour du sans-plomb 98 », poursuit la voix en commentaire.

Micro braqué face à lui, les pistolets à essence à sa droite, un homme au crâne dégarni apparaît de profil devant la caméra. Il se retourne : « J’ai appelé avant de venir figurez-vous et il m’a dit oui le monsieur. » « Là il n’y en a plus », l’interrompt la journaliste. « Comment ça, il n’y en a plus ? Mais il m’a dit oui. » Ô surprise, le « monsieur » en question n’est autre que le chanteur Michel Jonasz, interprète des titres La Boîte de jazz ou Joueurs de blues. Ni dans la voix off du reportage, ni dans la bouche de Marie-Sophie Lacarrau, de retour sur le plateau du journal télévisé quelques secondes plus tard il n’est fait mention de la notoriété du chanteur, finalement passé incognito dans le reportage.

Pour autant, la séquence n'a pas échappé aux internautes qui se sont massivement amusés de ce moment de télé sur les réseaux sociaux.





Qui a reconnu ce "Monsieur" ??? le stagiaire de@TF1 a besoin de vous📷📷#rireetchansons pic.twitter.com/cJ4ASXf1HV — Rire et Chansons (@rirechansons) April 6, 2023



TF1 adresse un clin d’œil au chanteur

Contactée par 20 Minutes, la chaîne confirme que la journaliste et la JRI en charge du sujet, âgées de 23 et 27 ans, n’ont pas reconnu le chanteur. Elle précise que les contraintes physiques et logistiques de la préparation des sujets de la mi-journée rend aussi leur travail complexe tant les délais sont limités avec des sujets parfois montés en dernière minute. A aucun moment lors du tournage, l’artiste de 76 ans n’a indiqué qui il était.

Ce n’est pas pour autant que personne ne l’a reconnu à la tour TF1. Car avant d’être diffusés, chaque sujet est visionné par le rédacteur en chef du JT, Romain Hussenot. S’il a reconnu le chanteur, il n’a pas cru bon de préciser son identité pour les téléspectateurs. Car l’identité du septuagénaire ne change rien à son témoignage puisqu’il est un automobiliste comme un autre, touché par la pénurie de carburants. « En l’absence de certitude », la chaîne a préféré d’abstenir de nommer Michel Jonasz.

Si la séquence a aussi fait sourire dans les couloirs de la chaîne du groupe Bouygues, on assure que ce n'est pas pour autant que les rendez-vous d'information sont pris à la légère. Pour autant, l'anecdote montre aussi qu'entre anciennes et nouvelles générations de journalistes, les références peuvent être différentes.





Le #jt13h de @TF1 a fait un ultime clin d'œil à Michel Jonasz après son apparition incognito hier dans un sujet sur la pénurie de carburants.

Le #jt13h de @TF1 a fait un ultime clin d'œil à Michel Jonasz après son apparition incognito hier dans un sujet sur la pénurie de carburants.

La chaîne m'a confirmé pour @20Minutes que le morceau choisi pour illustrer ce sujet était une référence à son JT de la veille. pic.twitter.com/yvxA4sjUYC — Maxime Fettweis (@MFettweis) April 7, 2023



En guise d’ultime clin d’œil au chanteur, la rédaction du 13 h a conclu un sujet sur les premiers bains en mer du week-end de Pâques par Les Vacances au bord de la mer. « La saison peut commencer. Et comme le chantait Michel Jonasz : "Sur la plage en bord de mer, on prenait de belles couleurs." »