Dans le studio 3 d’Un si grand soleil, à Vendargues, près de Montpellier (Hérault), de chanceux étudiants de l’école Art FX s’affairent autour d’un buggy. Grâce à la magie du fond vert, sur l’écran de leur ordinateur, voilà que cet étrange véhicule, pourtant bien statique, déambule au beau milieu de la circulation, dans une ville obscure, en pleine nuit… « On leur apprend tous nos petits secrets ! Enfin… Quelques-uns ! », sourit Pierre-Marie Boyé, le directeur des productions des Tontons truqueurs, la florissante start-up chargée des effets spéciaux pour la série quotidienne de France 2.

Des étudiants de l'école Art FX s'entraînent dans les studios d'Un si grand soleil. - N. Bonzom / Maxele Presse

Ces étudiants ne pouvaient pas rêver mieux, pour apprendre le métier : dans le paysage de la fiction française, Un si grand soleil est pionnière, en matière de technologies numériques. S’il est aujourd’hui impossible pour les téléspectateurs de déceler les trucages à l’œil nu, il n’y a plus un seul épisode du feuilleton star de la Deux qui n’a pas nécessité l’utilisation d’effets spéciaux. Les Tontons truqueurs ont, notamment, mis au point une étonnante technique qui permet en temps réel, lors des tournages, grâce à la magie du fond vert, de prolonger un décor, de faire apparaître des paysages ou des passants aux fenêtres… Ou un bateau, au large de Sète, sans faire appel à tout un équipage. Ou de mettre le feu à un appartement, sans craquer une seule allumette.

Des effets spéciaux pour « pimper » la réalité

« Cette technologie nous permet d’aller plus loin, d’être plus ambitieux, en termes d’écriture, se réjouit Olivier Roelens, producteur exécutif chez France TV Studio. On ne se contente plus, seulement, de ce que l’on peut trouver dans la réalité. Le fait de pouvoir "pimper", de cette manière, la réalité, ça booste, évidemment, la créativité des auteurs et des réalisateurs. » Ces trucages sont aussi la garantie de proposer aux téléspectateurs, chaque soir, sur France 2, des décors spectaculaires, profonds, avec des dizaines de figurants ajoutés via un ordinateur, sans dépenser le budget d’un péplum. L’appartement d’Evan, Chloé et Robin, trois personnages qui devraient prendre encore un peu plus d’épaisseur dans les prochaines semaines, semble ainsi immense, à l’écran. Pourtant, il n’occupe que quelques dizaines de mètres carrés, dans les studios du feuilleton.

« Grâce à cette technologie, on a une véritable sensation de profondeur, dans l’image, explique Pierre-Marie Boyé. On n’a plus l’impression d’être enfermé, à l’écran, dans un décor, créé dans un studio. » Le gros plus de cette technique, c’est la rapidité d’exécution : la petite équipe des Tontons truqueurs est capable, en une journée, de mettre sur pied tous les effets spéciaux d’un épisode d’Un si grand soleil. Là où, ailleurs, c’est beaucoup plus long, et cela demande, souvent, plus de petites mains.

L'image tournée dans les studios d'Un si grand soleil, avant le travail des Tontons truqueurs... - France TV Studio / Les Tontons truqueurs

L'image après le travail des Tontons truqueurs. - France TV Studio / Les Tontons truqueurs

« Bien préparer, pour faciliter les trucages »

Mais pour que ce soit si efficace, la post-production doit être soigneusement préparée à l’avance, bien avant que le réalisateur crie « Moteur ! » : dans les studios de France Télévisions, les effets spéciaux sont l’un des maillons de l’écosystème de la production d’Un si grand soleil. Plutôt que de travailler chacun dans son coin, tout le monde se parle, pour que tout roule comme sur des rails (de travelling). « Bien préparer, c’est fondamental, pour faciliter les trucages, explique Pierre-Marie Boyé. Oui, on peut tout le temps tout recorriger, mais à quel prix ? Au lieu d’une demi-journée de travail, cela peut prendre plusieurs jours… Plus ce sera ficelé à l’avance, plus ce sera facile à faire. »

La technologie développée par les Tontons truqueurs dans les studios de France Télévisions, à Vendargues, n’est pas, seulement, utilisée pour Un si grand soleil. Les Pennac(s), la nouvelle série policière de France 3, a également posé ses caméras à Vendargues. Mais elle a, aussi, tapé dans l’œil de producteurs extérieurs…