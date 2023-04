Arrivée sous haute tension dans Pékin Express ! L’épisode diffusé ce mardi sur M6 a été marqué par le drapeau rouge qui permet au binôme en sa possession d’interrompre la course d’un autre duo d’adversaires durant quinze minutes. Alexandre et Chirine en ont eu une utilisation des plus stratégiques. Le couple francilien, voulant protéger les sœurs Alexandra et Laura, a cherché à influer sur le classement final. Son projet : agiter le drapeau rouge autant de fois que nécessaire devant Clément et Emeline afin de les condamner à la dernière place et donc à prendre part au duel final en tablant sur le fait qu’ils choisiraient d’affronter Xavier et Céline. Mais le plan ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu. Récit, par les principaux concernés.

Alexandre : J’étais très content d’avoir remporté le drapeau rouge, ça donne un sentiment de supériorité, c’est un superpouvoir. On n’a pas vraiment suivi une stratégie, on a plutôt respecté notre alliance avec les sœurs.

Chirine : Pour nous, c’était Clément, Emeline, Xavier et Céline contre les sœurs et nous.

Emeline : C’était une étape très difficile pour nous. Avec Clément, nous nous sommes toujours bien entendus, nous sommes très proches mais là, on a commencé à se disputer. J’ai compris que Clément n’avait plus vraiment la même vision de la course que moi. On savait que soit on gagnait tout, soit on risquait l’élimination plus que n’importe quel autre binôme puisque nous avons intégré le jeu après les autres.

Clément : On était sous tension aussi à cause du drapeau rouge. C’était très stressant car Chirine et Alexandre l’avaient déjà agité devant nous et on savait qu’on n’avait pas le droit à l’erreur.

Chirine : Ce n’était pas contre Clément et Emeline mais c’était surtout pour protéger du duel final les sœurs, avec lesquelles nous avions eu un coup de foudre amical. On était très proches de Xavier et Céline mais, lors de l’épisode des « intouchables », on a cru qu’ils allaient nous sauver or, ils ont préféré soutenir Nathalie et Angie. On l’a pris comme un coup de couteau dans le dos. On a compris qu’ils voulaient nous éliminer. Le drapeau rouge était pour nous un moyen de se dire que la roue tournait, que c’était désormais à nous et aux sœurs de nous protéger.

Alexandra et Laura arrivent en premier à la ligne d’arrivée mais ne montent pas sur le tapis afin de valider leur victoire, conformément à ce qu’elles avaient prévu avec Alexandre et Chirine, qui n’ont pas tardé à les rejoindre.

Alexandre : On était très contents qu’elles nous attendent, cela a fortifié la confiance qu’on leur accordait.

Emeline : Quand on a vu les autres binômes à l’arrivée, nous sommes tombés de 50.000 étages. Quand Chirine et Alexandre ont agité le drapeau rouge devant nous, on a pris conscience qu’ils avaient l’intention de nous envoyer en duel final.

Chirine : Notre objectif était de les faire terminer derniers de l’étape parce qu’on était persuadés qu’ils choisiraient d’affronter en duel final Xavier et Céline, qui étaient les moins forts. On pensait que si Xavier et Céline finissaient derniers ils choisiraient de jouer le duel final contre Laura et Alexandra.

Emeline : Pour nous Xavier et Céline n’étaient pas moins forts. A nos yeux, tous les binômes étaient aussi compétitifs.

Céline : Pendant la course, j’avais la rage que Xavier et moi soyons ciblés par le drapeau rouge. Psychologiquement c’était dur de se donner autant et de se dire qu’on faisait ça pour rien. J’étais sûre qu’on irait en duel final, qu’on n’y couperait pas.

Xavier : Tout ça me faisait sourire parce que c’est stratégique, c’est normal. C’est une compétition, le drapeau rouge est fait pour ça. On n’était plus que quatre équipes encore en course donc, à un moment donné, il fallait bien qu’on nous vise. Je me disais : « Arrivera ce qui arrivera. »

Emeline : Je pense que quand Xavier et Céline sont arrivés, ils n’ont pas très bien compris ce qu’il se passait. On était sur le côté, par terre, et moi j’étais en larmes. On était arrivés il y a très longtemps et je suppose qu’ils pensaient être les derniers.

Chirine : Emeline était en désaccord avec Clément. Elle aurait préféré choisir Xavier et Céline pour le duel final. Quand elle s’est mise à pleurer, on a pleuré aussi.

Xavier : On s’était pris le drapeau rouge toute la journée, on se disait que c’était foutu.

Céline : A l’arrivée, on était choqués, on se demandait ce qui était en train de se produire.

Clément : On a expliqué à Céline et Xavier qu’on leur offrait la place en demie, qu’on n’allait pas les choisir pour le duel final.

Chirine : On pensait que c’était un coup de bluff et qu’ils ne risqueraient pas leur place en choisissant les sœurs.

Céline : On était super émus et en même temps on culpabilisait, c’était un peu spécial.

Xavier : C’était une drôle d’émotion. Emeline pleurait, j’en avais les larmes aux yeux. J’étais triste parce que je ne comprenais pas ce qu’il se passait. J’étais admiratif. Clément et Emeline forment un duo extraordinaire, ce sont des jeunes natures et sans aucune animosité.

Alexandre : J’avais essayé de convaincre Clément de choisir Xavier et Céline en lui disant qu’il avait moins de chances de sortir contre eux que contre Alexandra et Laura.

Clément : Il était hors de question pour nous de choisir Xavier et Céline. On a vraiment créé un lien très fort avec eux lors de l’épisode des « intouchables ». Déjà qu’Alexandre et Chirine nous imposaient le duel final, ils n’allaient pas en plus nous dire qui choisir.

Alexandre et Chirine ont fini par monter en premier sur le tapis et ont ainsi remporté l’étape du jour.

Chirine : Xavier et Céline sont ensuite montés sur le tapis sans comprendre ce qu’il se passait.

Alexandre : Cela m’a interloqué parce que je me disais que s’ils étaient en alliance avec Clément et Emeline ils auraient dû chercher à comprendre ce qui était en train de se jouer.

Clément : Avec le recul, on aurait pu espérer que Xavier et Céline nous laissent passer avant eux [pour qu’on ne finisse pas derniers], mais c’est normal qu’ils y soient allés, ils ont fait leur jeu. De toute façon on n’avait pas du tout ça en tête lorsqu’ils sont arrivés. Pour nous il était évident qu’on allait en duel final.

Emeline : J’aurais surtout aimé que Xavier et Céline viennent vers nous lors de leur arrivée. Je les adore, ça ne change rien, mais j’étais en larmes et ils ne se sont pas souciés de savoir ce qui arrivait. Après j’imagine qu’ils étaient dans la course et qu’ils n’ont pas trop eu le temps de se poser de question non plus.

Chirine : Quand on a su qu’Alexandra et Laura avaient été choisies pour le duel final, on était triste. Elles avaient respecté leur promesse en nous attendant à l’arrivée et elles se sont mises en danger.

Le duel final a été remporté par Alexandra et Laura, qui se sont ainsi qualifiées pour la demi-finale où elles affronteront Xavier et Céline ainsi qu’Alexandre et Chirine. Clément et Emeline ont été éliminés.

Emeline : Bien sûr qu'il y a quelques regrets car on n'a pas été maîtres de notre destin sur cette dernière étape mais c'est le jeu. On accepte les règles et on a passé une super belle aventure et fait de belles rencontre.

Clément : Aujourd'hui on n'a aucune rancoeur envers Chirine et Alexandre. De toute façon Pékin Express est une grande famille, tous les candidats sont encore venus dans le sud la semaine dernière, on a regardé l'épisode ensemble. On espère juste avoir réussi à rester nous-mêmes, souriants et joueurs. On a vraiment kiffé participer à Pékin Express et on ne garde que le positif.