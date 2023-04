Et si le cocorico venait de Belgique pour une fois ? Après avoir convaincu les téléspectateurs belges en décembre 2022, la téléréalité verte « La Yourte » fera bientôt son apparition en France. TF1 vient de s’offrir les droits de ce programme, créé et produit par la RTBF. Les quatre épisodes de ce programme étaient parvenus à rassembler 16,4 % de parts d’audience outre-Quiévrain grâce à une diffusion en prime time sur Tipik, la deuxième chaîne de la télévision publique belge.

À mi-chemin entre documentaire et téléréalité, le programme met en scène trois célébrités, en immersion dans une yourte, tente traditionnelle des peuples nomades d’Asie centrale, pendant cinq jours et quatre nuits. Au-delà de la vie en communauté, ils et elles doivent se plier au mode de vie d’un habitat léger, qui a un impact limité sur l’environnement.









« L’objectif de cette aventure n’est pas de vivre dans un endroit différent, mais de vivre différemment », dévoilait le service public belge lors du lancement du programme fin 2022. Durant leur séjour, les célébrités relèvent des défis décalés sur le thème de l’environnement. S’ils les gagnent, ils permettent à une association active dans le milieu du développement durable. S’ils échouent, ils perdent des éléments de confort dans la yourte.

Un divertissement au cœur des enjeux écologiques

C’est le format du programme, mêlant divertissement et conscientisation écologique, qui a séduit la Une. « Nous avons eu un coup de cœur dès que nous avons vu les premières images de "La Yourte" », confie Julien Degroote, directeur du développement et de la création du groupe TF1 dans un communiqué. Il se réjouit d’adapter ce format, qui présente à la fois les codes d’un « grand divertissement familial et populaire » avec une approche « sensibilisant aux enjeux écologiques ».

Contactée par 20 Minutes, la chaîne précise que le travail autour de cette nouvelle émission sera lancé « dans les prochains mois » pour une diffusion « pas avant l’année prochaine ». Rien n’indique si le format est destiné à être diffusé sur TF1 ou une autre chaîne du groupe.

La déclinaison belge était incarnée par l’animateur Adrien De Vyver. Il s’est réjoui d’avoir contribué à une émission qui « permet de conscientiser les candidats et le public à l’adoption de réflexes plus durables pour l’environnement ». Pour l’instant, la chaîne du groupe Bouygues n’a pas désigné celui ou celle qui portera la version française ni les premières célébrités à se mettre au défi.