« Demain, quasiment tous les sujets abordés dans Le 12.45 et Le 19.45 seront encore plus marqués visuellement », s’est réjoui Stéphane Gendarme, directeur de l’information de M6 lors de la présentation de la nouvelle identité visuelle des rendez-vous d’information de la Six, mardi 28 mars. Le compte à rebours est lancé pour la chaîne dont les deux tranches infos seront secouées par plusieurs changements, fruit d’un an de travail. Ils seront à la fois visuels et éditoriaux et visibles à partir du 17 avril prochain puisque la chaîne n’entend pas « effectuer un changement de forme sans fond », nous assure-t-on.

Seuls journaux télévisés dont le présentateur est toujours debout, avec une tablette entre les doigts, les rendez-vous d’information de M6 misent sur la technologie depuis de nombreuses années avec des éditions tournées sur fond vert. « On a été les premiers à utiliser la 3D et la réalité augmentée », se gargarise le patron de l’info de la chaîne. Le cap était donné depuis longtemps mais aucun grand changement n’avait été initié à l’écran depuis 2017. L'an 2023 s’apprête donc à marquer un nouveau tournant pour les journaux de Xavier De Moulins, Nathalie Renoux et Dominique Tenza, remplaçant de Kareen Guiock-Thuram depuis le 16 décembre 2022.

« Un univers pour chaque thématique »

La face visible du grand chambardement de l’information de M6 sera matérialisée par une nouvelle couleur passant du « bleu pastel » au « bleu roi ». « Tout l’habillage a été refait pour correspondre à ce changement qui fera rapidement oublier à quoi ressemblait l’ancienne mouture de nos JT », précise Stéphane Gendarme. Le générique retentissant en début et en fin de journal dont l’orchestration a été remasterisée. Si la mélodie reste la même, la chaîne annonce qu’il prendra encore plus d’envergure en ouverture.





Concernant l’utilisation du virtuel, M6 va un cran plus loin. L’écran derrière le présentateur ou la présentatrice, construit de manière 100 % virtuelle en régie, s’étendra sur 100 mètres carrés. Concernant le plateau, sa superficie à l’écran pourra s’étendre jusqu’à près de 600 mètres carrés.









« Le plateau va nous permettre des configurations multiples, ajoute le directeur de l’information. Aujourd’hui dans nos journaux, on a un espace unique. Maintenant on va pouvoir utiliser des univers différents. Quand on parlera cinéma, on aura un univers qui nous permettra d’aborder cette thématique-là. » En s’approchant de la bordure du plateau virtuel, l’hôte ou l’hôtesse du journal pourra ouvrir une fenêtre sur une salle cinéma, reproduite en image de synthèse. Si le sujet évoqué est environnemental, le plateau pourra être par exemple bordé par une forêt.





Grâce à la technologie « Unreal », le plateau des JT de M6 pourront être immergés dans un univers virtuel. - Capture d'écran / M6





Nouveau joker

Concernant les sujets abordés, M6 annonce que Le 12.45 et Le 19.45 s’offrent une « nouvelle intention éditoriale », notamment marquée par l’augmentation du nombre de rubriques qui chapitrent le programme. « Nous avons enquêté » consacrée à l’enquête, « Nous avons vérifié » au fact-checking rejoignent les rubriques déjà connues du public de la Six. « On va mettre ces thématiques encore plus en exergue pour que la compréhension du téléspectateur soit au centre », insiste Stéphane Gendarme.





Mais la chaîne n’a pas attendu la révolution de ses tranches info pour impulser son nouveau souffle puisque depuis quelques semaines, le volet « Planète responsable », incarné par le journaliste Samuel Duhamel, évoque les sujets liés à l’écologie.

Pour les JT du week-end, c’est la rubrique « Inspirez-nous » qui sera la grande nouveauté. « Cette rubrique va mettre en avant les réussites, les gens qui ont des projets, qui font des choses étonnantes, positives », souligne le directeur de l’info. Une façon pour la chaîne d’aller à contre-courant d’un monde « qui ne tourne pas rond » en montrant qu’il y a « des gens qui réussissent, qui font des choses ». Pour incarner ce rendez-vous hebdomadaire, la chaîne s’offre un nouveau visage, NFanteh Minteh. Après plusieurs expériences, notamment sur France 3 Bretagne, elle co-présentera avec Dominique Tenza les initiatives des Français et Françaises repérées par M6. Elle devient aussi le joker de Nathalie sur Le 12.45.