Nice a été choisie comme hôte de la 21e édition de l’Eurovision Junior, le 26 novembre. L’information a été officialisée ce lundi par France Télévisions via un communiqué. L’événement, faisant concourir de jeunes chanteurs âgés de 9 à 14 ans et représentant une vingtaine de pays, se tiendra au Palais Nikaia.

Le maire de Nice, Christian Estrosi, cité dans le message envoyé aux médias, déclare qu’il s’agit d’un « honneur » pour sa ville que d’accueillir cette compétition. Il attend que ce rendez-vous la fasse « rayonner (…) dans toute l’Europe grâce à une importante couverture médiatique avec 200 journalistes présents et une forte visibilité sur les réseaux sociaux ». L’édile table aussi sur des « retombées économiques importantes (…) avec plus de 5.000 nuitées générées ».

« Un show unique et exceptionnel »

Delphine Ernotte-Cunci, présidente du service public et de l’UER (Union européenne de radiotélévision, l’instance qui chapeaute les concours Eurovision), elle, se dit « heureuse » que l’édition 2023 se tienne dans « une ville d’histoire et de culture emblématique de notre pays. »

« Le Palais Nikaia est une salle incroyable pour imaginer un show unique et exceptionnel », affirme pour sa part Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et jeux de France Télévisions et cheffe de délégation tricolore à l’Eurovision. Et d’ajouter : « Nous nous réjouissons de penser, créer, innover et mettre en avant notre french touch. »

Ce sera la deuxième fois que l’Eurovision Junior sera organisé en France. L’édition 2021 s’était tenue à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt. Dans la foulée de la victoire, en décembre, du Français Lissandro à l’issue de la compétition accueillie à Erevan (Arménie), Delphine Ernotte-Cunci avait immédiatement confirmé que France Télévisions se chargerait d’organiser le concours 2023 dans l’Hexagone.