Un petit retour et puis s’en va. Rudy, précédemment éliminé de « Koh-Lanta, le feu sacré », a réintégré le jeu de TF1 après que le Suisse Martin a déclaré forfait en raison d’une entorse. « Revenir était pour moi une chance incroyable ! Je n’ai appris qu’une fois sur le bateau que je le remplaçais parce qu’il s’était blessé, explique le Francilien à 20 Minutes. J’étais dégoûté pour lui d’un côté, car j’ai commencé l’aventure avec lui et je l’apprécie. »

Rudy s’est cependant rapidement recentré sur la compétition. « En rejoignant l’équipe jaune, j’atterrissais chez l’ennemi. C’était très très difficile. Il fallait que je fasse profil bas et que je passe mon temps à chercher un collier d’immunité », nous raconte-t-il. Effectivement, dans l’épisode diffusé ce mardi, on l’a vu ne pas ménager ses efforts pour retourner la végétation de l’île. Tenter de s’intégrer en jouant la carte sympathie n’était pas une option pour lui. « Il y avait un noyau dur composé de Nicolas, Grâce, Laura et Gilles. Et il y avait Julie et Tania, qui suivaient. J’étais donc le joueur éjectable en cas de problème, estime-t-il. Je ne pouvais pas rester là à taper la discut', ils me l’ont reproché, mais ils l’ont compris car j’étais en danger. »

Après la défaite de son équipe à l’épreuve d’immunité, Rudy se savait sur un siège éjectable. Il a finalement trouvé une arme secrète, lui permettant de détourner un vote lors du conseil et donc de voter deux fois. Il a ensuite réfléchi à un stratagème : « Dans ma tête, je m’étais conditionné à sortir. A partir de là, ce n’était que de l’amusement, alors autant sortir en beauté en tentant un truc de dingue. Si ça marchait, tant mieux… »

« C’était trop marrant de voir la tête des autres ! »

Il a alors eu l’idée de faire croire à ses acolytes qu’il avait déniché une autre arme secrète lui donnant des indices sur le lieu où était dissimulé un collier d’immunité. Pour asseoir sa supercherie, il a montré la capsule qui renfermait une arme secrète dont il avait fait usage en début d’aventure et a fait croire qu’elle contenait les précieuses indications. « Heureusement que je l’ai gardée, ça a donné du crédit à mon bluff, se félicite-t-il. C’était trop marrant de voir les têtes des autres, ils étaient dépités. Même moi j’ai commencé à croire en mon scénario en me disant que ça pouvait passer. »

Rudy a bricolé un faux collier avec des coquillages ornant la malle du campement puis, alors que ses coéquipiers le suivaient de près en forêt, a feint d’avoir découvert dans une cachette le précieux objet qui lui garantissait de rester dans l’aventure.

« Pour moi, c’était du bonus »

Les autres jaunes ont cependant tenté un coup de poker en envisageant que le facétieux joueur leur mentait peut-être. Au final, Rudy a eu trois votes contre lui et Tania quatre. Mais celle-ci a été sauvée par Gilles qui lui a fait bénéficier du pouvoir du talisman du feu sacré.

« Si, avant de me demander si j’avais un collier d’immunité à sortir, Denis Brogniart avait demandé à Gilles s’il voulait jouer son talisman pour lui ou quelqu’un d’autre, il l’aurait sans doute gardé pour se protéger », avance Rudy qui dit être passé « à un poil de cul » de la réunification qui surviendra dans le prochain épisode.

Cependant, le père de famille assure avoir quitté le jeu une seconde fois « avec davantage de joie que de frustration ». « Pour moi, ce retour, c’était du bonus. En arrivant chez les jaunes, j’étais quasi sûr de sortir. Je me suis régalé à les mener en bateau et je suis sorti avec panache. »