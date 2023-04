De mieux en mieux. De pire en pire. Voire touche le fond mais creuse encore. On vous laisse vous faire votre propre avis. Après la présence de policiers des Brav-M (ou pas), vendredi sur le plateau de « Touche pas à mon poste ! », le préfet de police Laurent Nuñez, devrait être reçu par Cyril Hanouna, ce lundi.

Dès vendredi soir Laurent Nuñez avait annoncé l’ouverture d’une enquête administrative et la saisine de la justice en assurant que « les premiers éléments en possession » de la préfecture de police « laissent à penser que ces personnes n’appartiennent pas à la Brav-M [brigade de répression des actions violentes motocycliste] ».

Darmanin joue l’entremetteur

Invité du « Grand Rendez-vous » Europe 1/Cnews/Les Echos, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a dit avoir « proposé » que Laurent Nuñez « puisse être invité de l’émission de M. Hanouna lundi ». « Et je crois qu’il y sera », a-t-il ajouté.









Vendredi soir, sur le plateau de « Touche pas à mon poste », trois hommes et une femme, encagoulés, une capuche noire sur la tête et la voix modifiée, un brassard orange marqué police au bras, se sont présentés pour certains comme membres de la BRAV-M. Or selon des sources concordantes, aucun n’est membre de la brigade. Cédric, qui s’est présenté comme le porte-parole, a été révoqué de la police nationale en décembre 2022, a affirmé Gérald Darmanin.