« Tu ne m’as pas laissé le temps », « Sang pour sang » ou encore « On se fait peur », vous connaissez forcément les titres phares de la carrière de David Hallyday. Mais connaissez-vous vraiment la vie de leur auteur ? S’il est bien une famille dont on pense connaître tous les détails, ce sont les Hallyday. Pourtant, David ne s’était jamais vraiment dévoilé. C’est à présent chose faîte grâce au documentaire, sobrement intitulé « David Hallyday », diffusé ce lundi 3 avril à 20h55 sur CANAL+ DOCS, et disponible sur myCANAL.

Suivi pendant près d’un an et demi par son ami Paul Belmondo, David Hallyday s’est confié en toute franchise sur son enfance, ses débuts dans la musique, sa relation avec ses parents et sa passion pour la course automobile. Un sujet qu’il partage évidemment avec le coproducteur du documentaire. « C’est le sport automobile qui nous a fait nous connaître » a raconté Paul Belmondo à 20 Minutes. « Même si nos pères étaient amis, David était souvent aux Etats-Unis avec sa mère, on ne s’est connus qu’à l’âge adulte ».

« Il faut aussi parler des échecs de la vie »

Après avoir recueilli les confidences de son père dans « Belmondo par Belmondo » en 2016, l’ancien pilote automobile raconte cette fois-ci la vie d’un ami proche. Difficile de rester neutre dans ces situations. « C’est toujours très difficile de faire un sujet sur un proche » nous a confié Paul Belmondo. « Le danger, c’est de ne faire que des louanges. Il faut aussi parler des échecs de la vie. Tout n’est toujours pas rose ».

David Hallyday s’est en effet confié avec beaucoup d’honnêteté sur certains échecs automobiles, sur son divorce avec Estelle Lefébure et bien sûr son rapport avec Johnny Hallyday, l’icône de la chanson française ayant peut-être reproduit son propre schéma paternel en n’étant pas le plus présent des pères. L’occasion de se rendre compte de l’importance de son beau-père, le producteur Tony Scotti, dans le lancement de la carrière de David.

Sylvie Vartan, Pascal Obispo et Laura Smet ont accepté de témoigner

Le producteur américain se livre longuement dans le documentaire, comme de nombreux proches de David : sa mère Sylvie Vartan, son ami Pascal Obispo ou encore sa sœur Laura Smet. « Laura parle avec beaucoup de franchise, c’est très touchant, très direct » prévient Paul Belmondo. « Elle nous raconte comment elle a vécu sa jeunesse, ce ne sont pas des choses qu’on a l’habitude d’entendre ».

Un documentaire que les fans de David Hallyday se doivent de regarder pour se souvenir des aspects méconnus du chanteur, on pense notamment à sa période rockeur californien. Mais tous les autres téléspectateurs pourront découvrir la vie intime et la réalité familiale d’une dynastie marquante de la culture française.