La hache de guerre n’est toujours pas enterrée entre TF1 et Cyril Hanouna. La pique est cette fois venue mercredi de Thierry Thuillier. Selon le directeur de l’information de la première chaîne de France, l’animateur « fait beaucoup de mal à l’info » en brouillant les frontières entre actualité et divertissement.

« Parmi les facteurs de troubles dans la relation à l’info, il y a l’émergence de "talks" (talk-shows, émissions de débats), et notamment de "talks" qui se prétendent d’information », a déclaré Thierry Thuillier lors d’une conférence-débat aux Assises du journalisme de Tours qui se tiennent de lundi à samedi. « Désolé de le dire, mais Hanouna fait beaucoup de mal à l’info », a-t-il ajouté lors de ce débat portant sur la crise de confiance du public envers les médias.

L’émission « Quotidien » épargnée

« Quand vous avez des hommes politiques de ce pays qui vont sur un plateau pour se faire malmener, (…) je pense que ça dessert l’information », a poursuivi le patron de l’info, en appelant à faire « le distinguo entre nos métiers, nos pratiques » de journalistes, et d’autres choses « qui relèvent du divertissement ».

Thierry Thuillier a en outre précisé qu’il ne « parlait pas » des autres talk-shows comme « Quotidien », « qui fait une "infotainment" (mélange d’information et de divertissement) de qualité », ou « C à vous ». La première émission est diffusée en début de soirée sur TMC, une chaîne du groupe TF1, et C à vous passe sur la chaîne publique France 5. Cyril Hanouna présente pour sa part Touche pas à mon poste ! (TPMP) tous les soirs sur C8, du groupe Canal+.

TF1 attaque TPMP en justice

Le Figaro a affirmé dimanche que TF1 avait décidé de poursuivre TPMP en justice, en raison d’attaques à l’antenne fin novembre contre une de ses émissions, Le late avec Alain Chabat. A l’époque, TF1 avait reproché à l’émission d’avoir diffusé « de fausses informations » sur le coût du Late et avait protesté auprès de l’Arcom, le régulateur des médias, assurant qu’elle se réservait « le droit de défendre ses intérêts par toute autre voie ».

Cyril Hanouna est au centre de nombreuses polémiques ces derniers mois. En février, C8 a été condamnée à une amende record de 3,5 millions d’euros par l’Arcom à cause des injures lancées en direct au député LFI Louis Boyard en novembre.