Angie et Nathalie ne verront pas le Brésil lors de cette seizième saison de Pékin Express. Le binôme d'inconnues a été éliminé à l'issue d'un duel final très disputé contre les sœurs, Alexandra et Laura. L'alliance, dont les deux binômes faisaient partie avec Chérine et Alexandre n'aura pas suffi à les emmener plus loin dans le jeu. Pour 20 Minutes, Angie et « Natou », 28 et 58 ans, reviennent sur leur parcours dans l'émission de M6 qui les a « unies pour toujours ».





Le duel final s’est terminé dans un mouchoir de poche. Angie, comment avez-vous réagi en voyant Nathalie arriver quasiment en même temps que Laura ?

Angie : Franchement je me suis dit : « C’est un truc improbable qu’il se passe. » Je n’ai même pas eu le temps d’être triste, je me suis dit que dans tous les cas elle avait fait le taf. Elle a été super forte donc je me suis juste dit : « Wow, incroyable ! »

Partiez-vous défaitistes face au sœurs, considérées par beaucoup comme les favorites de la saison ?

Nathalie : Pas du tout. On a tiré au sort pour savoir laquelle de nous deux allait y aller car nous avions fait un duel chacune.

A : Quand Natou est partie, je l’avais dit aux caméras, je savais de quoi elle était capable et je voulais justement qu’elle le comprenne en déchirant sur ce duel comme elle l’a fait.

Avec quatre duels finaux au compteur, vous êtes le binôme ayant été le plus désigné par le choix secret, pourquoi selon vous ?

N : Concernant Laura et Alexandra, on était toujours après Alexandre et Chérine dans la course. Il était normal qu’elles favorisent les meilleurs plutôt que les plus faibles. Et puis au début, le binôme d’inconnus est toujours la cible à abattre, on le savait. Comme il faut éliminer quelqu’un ils se disent qu’ils vont éliminer ceux qui n’ont pas mûri un projet ensemble depuis longtemps. C’est le jeu et j’aurais sans doute pensé pareil,

A : On inquiétait beaucoup parce qu’on s’est connue sur le tard et malgré ça, on s’entendait super bien.

Vous faisiez partie de l’alliance majoritaire de la saison. Comment s’est-elle mise en place ?

N : A l’issue du premier duel final, quand j’ai vu qu’on était la tête à abattre, j’ai dit à Angie : « Il faut qu’on s’allie à quelqu’un. » Je me suis rapprochée des cousins Tanguy et Florian puisqu’on était en ballottage avec eux à l’issue du choix secret. Je leur ai fait comprendre que c’était eux ou nous et que si on votait à deux, on aurait plus de chances de ne pas être choisis lors des étapes suivantes. Ce que je ne savais pas c’est qu’il y avait déjà une alliance qui s’était faufilée de l’autre côté avec les sœurs et Chérine et Alexandre. Ce sont les cousins nous ont permis d’intégrer cette grande alliance.

A : Tanguy et Florian ont été à l’initiative de l’alliance, ce n’est d’ailleurs absolument pas une alliance de Parisiens et Parisiennes comme l’ont dit certains candidats éliminés.

Pensez-vous que vous seriez allées aussi loin sans vous unir avec d’autres binômes ?

A : Franchement, je ne sais pas. On aurait sans doute fait plus de duels finaux en tout cas.

N : Cela nous aurait sans doute porté préjudice à la longue car un duel final c’est très éprouvant. Je crois qu’au bout d’un moment, on le perd… La preuve (rires). Sur certaines étapes on savait que la pression était un peu plus légère sur nous mais ce n’est pas pour ça qu’on était totalement à l’abri.

Votre binôme a beaucoup amusé les téléspectateurs. Selon vous, pourquoi le public s’est-il tant attaché à vous ?

A : Nathalie c’est un sketch à elle toute seule. Après ça fait plaisir, elle est entière et je pense que ça se ressent. C’est ce qui fait que ça passe auprès du public.

N : Les gens qui me connaissent bien et qui me regardent me disent : « Tu es exactement comme dans la vie. » Dans le jeu, j'étais moi-même et je ne pensais pas à la caméra, d'ailleurs j'oubliais qu'on me filmait. Donc si je fais rire tant mieux.





Qu’est-ce qui faisait la force de votre binôme dans le jeu ?

N : L’une et l’autre, on était là pour les mêmes raisons, vivre une belle aventure et prendre les défis comme ils viennent. On ne se faisait pas de nœuds au cerveau. Pour moi, c’était un vrai contre-pied car dans ma vie, j’ai géré des entreprises mais qu’est-ce que j’ai aimé pendant un mois qu’on me dise : « Fais-ci, fais-ça » et j’allais comme un petit mouton, je faisais tout ce qu’on me disait.

A : Je pense que nos différences ont fait notre force. On a été complémentaires car malgré la différence d’âge, les différents styles, on s’est dit qu’on était dans le jeu ensemble donc on faisait ce qu’il fallait ensemble et à partir de là, « vamos ».

En arrivant en solo au début du jeu, avec quel type de personne pensiez vous être associées ?

A : Je me doutais que je serais avec quelqu’un de totalement différent de moi. Après on ne peut pas se faire une idée de qui ça va être exactement.

N : J’ai été soulagée quand je l’ai vue arriver. J’ai vu que c’était une nana, je me suis dit que c’était plus facile pour se changer le soir (rires)… J’ai vu quelqu’un de costaud, je me suis dit qu’elle n’allait pas s’écrouler à la première difficulté. J’ai rapidement su que ça allait bien se passer.

Vous êtes-vous revues en dehors de l’émission ?

N : On s’est déjà revues trois fois depuis le tournage. Maintenant c’est sûr qu’Angie a 28 ans, on n’a pas la même vie, on habite loin l’une de l’autre donc on ne peut pas se voir tous les jours. J’ai des amis que je vois une fois par an et c’est toujours avec grand plaisir. Bien sûr qu’on ne va pas se voir toutes les semaines mais on gardera un lien car je suis très fidèle en amitié.

A : Je dis souvent que Natou, c’est ma « pote âgée » (rires). Et ça ne changera pas !

Quel souvenir gardez-vous de Pékin Express ?

N : Une découverte de choses inconnues… Déjà ma rencontre avec Angie qui m’a fait découvrir pas mal de vocabulaire que je ne connaissais pas (rires). Et puis le dépassement de soi. On s’aperçoit que psychologiquement on a des ressources qu’on n’imagine pas, on peut aller bien plus loin qu’on ne le pense.

A : Pékin Express a changé ma vie ! J’ai vraiment appris à me connaître, à avoir une autre vision de la vie. Nathalie a participé à ça, Pékin Express pour moi c’est aussi Natou.

Maintenant que vous avez fait Pékin Express ensemble, pourriez-vous imaginer vivre l’aventure avec un autre binôme ?

A : Non, impossible.

N : J’aimerais bien refaire Pékin Express mais bien sûr que je préférerais repartir avec Angie. En tout cas surtout pas avec Etienne (rires). A la limite si on me demandait vraiment de choisir quelqu’un d’autre ou si Angie n’était pas disponible, éventuellement Vanessa [la partenaire d’Etienne lors de la saison 15].