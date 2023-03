« J’aurais peut-être préféré sortir avec un flambeau éteint. J’ai le sentiment d’avoir vécu une aventure gâchée », confie Martin à 20 Minutes. Le fromager suisse de 30 ans a été contraint d’abandonner « Koh-Lanta, le feu sacré » sur décision médicale, comme l’ont vu les fidèles de l’émission dans l’épisode diffusé mardi sur TF1.

Lors de l’épreuve de confort disputée le seizième jour, il s’est blessé : « C’était une bonne entorse avec déchirure du ligament », précise-t-il. « Ma cheville a tourné mais je n’ai pas lâché mon équipe parce que je rêvais de faire ce confort, de sortir du camp… » Et effectivement, malgré la douleur, le trentenaire a contribué la victoire de sa tribu, les Paniman, qui évoluent en jaune.

Entre sa blessure et l’annonce de son départ, Martin voyait le médecin « très régulièrement ». « Il m’a demandé de faire des exercices, de me baisser et de me relever. J’en étais incapable », raconte-t-il.

Arrivé sur l’épreuve suivante, disputée en individuel pour tenter de remporter le talisman, Denis Brogniart lui apprend qu’il ne peut pas y prendre part. « A ce moment-là, j’ai su que mon aventure était menacée, se remémore le candidat. Je savais combien de temps il fallait pour se rétablir d’une entorse. »

« Je me donnais à 200 % »

Ses craintes se confirment juste avant l’épreuve d’immunité. « On m’a demandé de me mettre tout à gauche, je me disais que ce n’était pas bon signe. J’ai appris que je devais quitter le jeu lorsque Denis l’a annoncé à tout le monde, pas avant », souligne le Suisse.

Pour l’aventurier, qui s’était montré particulièrement performant sur les épreuves depuis le premier jour, partir dans ces conditions a été « énormément compliqué ». « Quand on va faire "Koh-Lanta", jamais il ne nous vient à l’esprit qu’on peut sortir sur blessure. On sait que ça peut arriver, mais on ne le conçoit pas, affirme-t-il. Mon aventure était lancée, je me donnais à 200 %. Je ne sais pas si j’aurais été capable d’aller aux poteaux - j’aurais peut-être été moins bon en stratégie - mais j’avais encore beaucoup de choses à prouver et à faire. J’aurais adoré arriver à la réunification pour les épreuves individuelles. »

Plusieurs mois après le tournage, Martin, papa depuis peu, garde un goût « d’inachevé ». Avant de raccrocher d’avec 20 Minutes, il glisse : « Si la production me recontacte pour refaire une saison, je dis oui, je pars, c’est évident ! »