Dans le groupe M6, les animateurs et chroniqueurs ne sont pas de simples présentateurs, ils sont également experts en leur domaine. Et c’est sur ces sujets-là qu’ils passent sur le grill dans « Qui peut nous battre ? », dont le troisième numéro est diffusé ce vendredi à 21h10 sur la sixième chaîne. Après, entre autres exemples, Cristina Cordula, précédemment questionnée sur la mode, ou Philippe Etchebest, sur la cuisine, c’est au tour d’Eric Antoine, Stéphane Plaza ou Hélène Ségara de jouer face à cent candidats. Est-ce vraiment facile de convaincre des personnalités de participer à ce jeu ? Ont-elles peur d’obtenir un piètre résultat et de perdre en crédibilité ?

« Tous sont vraiment ravis d’être là et ils ont tous joué le jeu », assure à 20 Minutes Kamila Fievet-Palies, la directrice des programmes de la société de production Studio 89. « Oui la peur de se ridiculiser pouvait être présente au début pour beaucoup » nous avoue-t-elle, « mais ils sont confiants sur leur expertise dans leur domaine. C’est aussi notre travail de les rassurer, de leur expliquer que l’erreur est humaine et que tout le monde se trompe parfois ».

Des révisions avant de participer au jeu

Certains experts invités de l’émission de ce vendredi jouent un peu plus gros en termes d’images, comme Stéphane Plaza, questionné sur l’immobilier. « On ne fait aucune différence entre les invités » assure Kamila Fievet-Palies. « Evidemment que la prise de risque est plus forte pour Stéphane Plaza comparé à Elodie Gossuin qui sera interrogée sur le thème des médias. Mais la différence est minime, car Elodie n’a pas non plus envie d’avoir l’air ridicule donc elle aura aussi la pression comme les autres. Elle a d’ailleurs beaucoup révisé avant le tournage. »

Certaines personnalités sont questionnées sur leur passion et non leur métier, comme le sociétaire des « Grosses Têtes » Paul El Kharrat qui aura pour thème l’histoire. « On peut tout à fait ouvrir les prochains castings avec des célébrités du domaine de la comédie ou de la musique qui ont une passion forte », suggère la représentante de Studio 89.

Le prime time, nouvel eldorado des jeux télé

Le concept de l’émission de M6 a peut-être inspiré TF1 qui lancera en prime time dans les prochains mois « The Wheel », l’adaptation d’un jeu de culture générale britannique animé par Arthur. Diverses célébrités y auront un thème de prédilection. « Les mécaniques sont complètement différentes », assure Kamila Fievet-Palies. « Même s’ils ont des personnalités intéressantes, rien ne nous empêchera de les avoir dans "Qui peut nous battre ?" plus tard, et vice-versa ».

« Qui peut nous battre ? » a connu de beaux résultats pour ses deux premiers numéros sur M6 avec 25 % d’audience sur la cible commerciale. « Nous avons déjà vendu le format dans trois pays différents », nous annonce Kamila Fievet-Palies. « Cela donne des idées pour continuer à oser créer des jeux télévisés, y compris pour le prime time ». D’autres numéros de « Qui peut nous battre ? » sont prévus, avec plusieurs nouvelles personnalités nous assure-t-on.