Champion de jeux télévisés : un métier comme un autre ? « Les 12 coups de midi », « Tout le monde veut prendre sa place », « Questions pour un champion », « Le grand slam », « Tout le monde à son mot à dire » ou encore « N’oubliez pas les paroles », nombreuses sont les émissions où les meilleurs candidats peuvent rester indéfiniment, tant qu’ils ne perdent pas.

Certains voient leurs gains s’additionner durant des mois entiers à l’antenne. Les téléspectateurs les plus assidus peuvent même avoir un sentiment de déjà-vu devant certains jeux, tant il est fréquent que certains champions participent à plusieurs émissions différentes.

« C’est vraiment pour l’amour du jeu »

Illustration en ce moment même où les champions des deux jeux de la mi-journée, « Les 12 coups de midi » sur TF1 et « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2, sont loin d’être des novices dans le domaine de la culture générale à la télévision.

Céline, actuelle maîtresse de midi du jeu de Jean-Luc Reichmann, n’en est pas à son coup d’essai. « Mon premier jeu télé, c’était "Tout le monde veut prendre sa place". J’y étais allée pour m’amuser, pour tenter l’expérience. J’ai trouvé ça tellement fun. Une journée de tournage et j’avais l’impression d’avoir pris une semaine de vacances ».

La planificatrice à la SNCF se prend littéralement au jeu et participe ensuite à plusieurs reprises à « Questions pour un champion » (d’où elle ressortira avec une victoire), « Slam », « Harry », « Tout le monde à son mot à dire », « Le club des invincibles », « Motus » ou encore « Personne n’y avait pensé ». Si la candidate a parfois remporté des gains dans ces émissions, il ne s’agit pas pour elle d’un plan de carrière mais d’une véritable passion. « C’est vraiment pour le fun. Je fais beaucoup de quiz. Je ne sais pas comment l’expliquer mais c’est vraiment pour l’amour du jeu ».

Une histoire d’amour dans tous les sens du terme car Céline a rencontré son mari Jérôme sur un site de quiz de culture générale. « Il a remporté 260.000 € dans l’émission "Le plus grand quiz de France" sur TF1 en 2011. C'est lui qui m’a incité à candidater à des jeux télés » nous avoue-t-elle.

« Avoir déjà participé à des jeux, c’est un avantage »

Sébastien, l’actuel champion du jeu de Laurence Boccolini sur France 2, est le onzième meilleur candidat de l’histoire de l’émission. Il est lui aussi un habitué des plateaux télé. « J’ai démarré avec "La grande conquête", un jeu de France 3 Sud-Est. J’ai ensuite obtenu une victoire à "Questions pour un champion", trois à "Slam", une au "Grand Slam" et j’ai participé à "8 chances de tout gagner !" et "Questions pour un super champion". » Mais son premier fait d’armes remonte à 2012 lorsqu’il devient le quatrième meilleur maître de midi en remportant plus de 230.000 euros aux "12 coups de midi".

Plus de dix ans plus tard, le voici champion de l’émission concurrente. Ces expériences qui lui permettent d’appréhender plus facilement les tournages. « Avoir participé à plusieurs jeux télé, c’est un avantage par rapport aux autres » nous confesse-t-il. « On a un temps d’avance car on ne découvre pas l’euphorie des plateaux, on n’a pas de stress. »

Sa carrière télévisuelle n’est cependant pas motivée par l’appât des gains. « Je n’aime pas vraiment les quiz, mais je me suis dit que je devais essayer un jeu télé pour tester. J’ai aimé, donc j’ai continué. Mais je ne candidate qu’à ceux que je trouve sympas. » Et tant mieux si ce facteur dans le Beaujolais remporte au passage l’équivalent de plusieurs années de salaire.

Des champions qui font briller les audiences

« Les candidats sont tendanciellement plus à l’aise avec le dispositif télévisuel, ils sont mieux préparés donc ils se professionnalisent eux aussi, nous expliquait il y a deux ans Fiona Bélier, directrice générale de La Fabrique des Formats, organisme qui réalise des veilles sur les tendances de programme. Ce sont des choses que l’on a vues dans la téléréalité, où l’on arrivait non plus à des candidats mais à des professionnels qui deviennent d’ailleurs tous influenceurs. Sur le jeu, c’est pareil. »

Ces professionnels des jeux télévisés font au passage le bonheur des chaînes de télévision qui trouvent en eux le bon moyen de fidéliser les téléspectateurs avec des visages déjà familiers. Ce mercredi 22 mars, les deux jeux du midi ont réuni plus de la moitié des téléspectateurs (35.3 % pour TF1 et 16.9 % pour France 2). La professionnalisation des champions de jeux télévisés ne semble pas près de s’arrêter.