Il a voulu faire croire qu’il avait un collier d’immunité, mais la supercherie n’a pas fonctionné. Rudy a été éliminé par son équipe, celle des rouges, à l’issue du cinquième conseil de « Koh-Lanta, le feu sacré » diffusé mardi sur TF1. Le conducteur de métro francilien de 41 ans réagit, à froid, à son éviction auprès de 20 Minutes.

Vous attendiez-vous à être éliminé ?

Ayant vu un peu le vent tourner au cours de la journée, je m’y attendais. Ce qui m’intéressait surtout, c’était de savoir les motivations de ceux qui ont voté contre moi. Anne-Sophie et Helena m’ont fortement déçu en me manipulant [elles lui ont affirmé qu’elles voteraient contre d’autres aventuriers] et en tournant le dos à l’équipe rouge qu’on a construit dès le début. Pour moi, quelles que soient les circonstances, il ne fallait virer que les anciens jaunes [qui ont rejoint l’équipe des rouges lors de la recomposition des tribus]. On était en supériorité numérique et on se retrouve dans un grand n’importe quoi.

Quand Anne-Sophie dit qu’elle a voté contre vous parce que vous étiez le moins performant, vous l’entendez ?

Pas du tout. Elle sort cet argument à chaque fois qu’elle veut éliminer quelqu’un. Alexandre était soi-disant le moins méritant alors qu’en natation, il était plus fort que moi. Malgré son côté stratège, il s’activait énormément sur le camp : il faisait le feu, coupait du bois… Anne-Sophie, elle, n’a pas fait grand-chose. Même si je ne suis pas très fort en natation, j’ai réussi à faire avancer les plots sous l’eau - je sais nager, mais avec la fatigue, j’étais cuit. Elle, elle n’a pas pu progresser avec son plot. Sur le camp, elle ne faisait rien, elle ne participait pas au roulement de nuit pour s’occuper du feu. Pareil pour la construction du radeau. Elle était plus une suiveuse qui se cache derrière les autres que quelqu’un qui entreprend et qui fait.

Et quand Helena et Quentin disent qu’ils voulaient « casser » le binôme que vous formiez avec Esteban, vous comprenez ?

Venant de la part d’un ex-jaune comme Quentin, je comprends. Stratégiquement, c’est tout à fait normal parce qu’ils sont en minorité. Venant d’Helena, je ne conçois pas qu’elle ait pu penser ça alors que notre binôme pouvait être une force pour les anciens de l’équipe rouge. Qu’elle veuille casser notre binôme à la réunification, ok, mais là, je ne comprends pas. Elle m’a d’autant plus déçu que je l’avais protégée quand elle était en galère. Je l’avais mise au courant de la stratégie d’Alexandre et elle s’était ralliée à moi. Elle a pensé égoïstement, au jour le jour, sans se projeter plus loin dans l’aventure.

Alexandre, après son élimination, nous disait que ce n’était pas vous le vrai stratège mais Esteban, qui tirait toutes les ficelles…

Je ne pense pas que ce soit Esteban qui tire les ficelles. Il donne ses idées, ses opinions. C’était lui qui avait pensé à éliminer Alexandre, c’est vrai, car il disait qu’il était trop dangereux, qu’on ne pouvait pas se permettre de le garder, qu’il était une bombe à retardement. Mais tout le monde est stratège en fait. Alexandre l’avait simplement trop claironné.

Si vous en aviez la possibilité, que referiez-vous différemment dans « Koh-Lanta » ?

Je ne prendrais pas Anne-Sophie dans mon équipe ! (rires) Je ferais attention à Helena. Et je me mettrais moins en avant.