Il était au bout du rouleau et il a décidé d’abandonner. Benjamin a quitté « Koh-Lanta, le feu sacré » au treizième jour d’aventure, comme l’ont vu les fidèles de l’émission de TF1, ce mardi.

L’otite infectieuse dont il souffrait depuis la veille a été « le coup de massue », confie le marin marseillais de 23 ans à 20 Minutes. « J’avais interdiction de chasser sous l’eau pendant au moins une semaine, précise-t-il. C’est venu s’ajouter aux autres galères et c’est un des facteurs qui m’ont fait craquer. »

Outre sa douleur ORL, le plus jeune des aventuriers de cette saison avait du mal à composer avec des conditions météo, dont une pluie dantesque qui a douché sa dernière nuit sur l’île.

« Le pire moment de ma vie »

Il se sentait également affaibli. « Si j’avais su, j’aurais pris du poids avant de venir. J’aurais fait des réserves car c’est cela qui m’a fait défaut au niveau de l’énergie, je n’avais plus rien à donner physiquement », avance-t-il.

Après avoir passé une nuit à l’infirmerie, le jeune homme avait rejoint sa tribu jaune pour disputer une ultime épreuve de confort, celle des radeaux. « Qu’on l’ait perdue n’a eu aucune incidence dans ma décision. Je l’avais prise avant l’épreuve. Dans ma tête, c’était tout réfléchi. Si on avait gagné, j’aurais laissé ma part de poulet à l’équipe. »

Avec le recul, Benjamin n’a aucun regret d’avoir déclaré forfait. « Je n’aurais jamais pensé abandonner mais je ne regrette pas parce que, quand je repense à ce moment, qui était le pire de ma vie, j’étais au plus mal. Je n’avais plus rien à donner, plus d’énergie, plus de ressource. Je ne pouvais pas aller plus loin physiquement. »