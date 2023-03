Dix ans déjà ! En mai, cela fera une décennie que le mariage a été ouvert aux couples gays et lesbiens en France. Ce mardi, TMC replonge dans les archives de l’époque avec un numéro de 21h Médias intitulé « Les dix ans du mariage pour tous ». Des débats au Parlement à la première union homo célébrée à Montpellier, en passant par les manifestants s’opposant à l’égalité des droits, l’émission retrace ce morceau d’histoire qui a marqué le quinquennat de François Hollande.

L’ex-président de la République est d’ailleurs l’un des intervenants du programme, au côté de l’ex-député UMP Franck Riester, des journalistes Christophe Beaugrand et Caroline Fourest ou encore de la chanteuse Suzane. Julien Bellver, qui présente cette soirée, explique à 20 Minutes la manière dont l’émission a été construite et évoque comment il a vécu, en tant que gay et journaliste, cette période où, en 2013, la parole homophobe s’est libérée dans le paysage médiatique.

Consacrer un numéro de « 21h Médias » au « mariage pour tous », c’était une évidence ?

Quand on a organisé notre agenda, on s’est rendu compte que la loi fêtait ses dix ans cette année et le sujet s’est imposé. Comme je le dis en introduction de l’émission, c’est un doc important pour moi parce que je suis gay. Il y a un petit côté militant dedans. Il est destiné à la fois aux nouvelles générations, pour qu’elles comprennent qu’il y a dix ans, des gens se sont battus pour cette égalité des droits, et aux anciennes générations, pour qu’elles n’oublient pas ce qu’il s’est passé et les mots qui furent employés par certains politiques toujours en poste aujourd’hui. Cela a été dur pour beaucoup de gens. On a gagné le match, mais cela ne s’est pas fait sans heurt ni violence.

Cette séquence du « mariage pour tous » s’est déroulée sur de longs mois, comment avez-vous fait le tri dans les archives et quels choix éditoriaux avez-vous faits ?

L’idée était de raconter la loi, comment elle est née dans la campagne de François Hollande, comment elle a été débattue puis votée à l’Assemblée… On voulait être assez exhaustif, car c’est la promesse du 21h Médias, mais il fallait que des histoires se dégagent.

C’est-à-dire ?

On raconte par exemple celle de Franck Riester qui était l’un des deux seuls députés UMP favorables à la loi. On a interviewé les premiers mariés de Montpellier, ils ne sont plus ensemble maintenant, mais ils s’entendent très bien. Il y a aussi l’histoire de Louise, qui a été élevée par deux mamans. A l’époque, elle avait été auditionnée en commission parlementaire au sujet de l’adoption homoparentale. Evidemment, il fallait parler des violences, parce qu’il y en a eu énormément avec les agressions dans la rue, la Manif pour tous, etc. mais on voulait revenir sur la loi de manière majoritairement positive et montrer que, dix ans après, c’était « Tout ça pour ça ». La société française s’est fracturée pour une loi qui, dix ans plus tard, ne fait plus aucun doute pour qui que ce soit.

Les archives des manifestations contre le mariage des couples homos sont bien plus nombreuses que celles des mobilisations en faveur de la loi. C’est la preuve que le traitement médiatique a été déséquilibré ?

Il y a eu un déséquilibre car les associations hostiles au « mariage pour tous » (La manif pour tous, Civitas…) étaient mieux organisées. Je pense que les médias ont été surpris de la mobilisation des anti. Les sondages indiquaient déjà qu’une majorité des Français était favorable à la loi, donc beaucoup de gens se disaient qu’elle allait être votée sans problème. Les Français favorables ont mis du temps à s’organiser et à aller faire le contrepoids dans les rues. On manifeste davantage « contre » quelque chose que « pour ».

Vous rediffusez aussi cette célèbre séquence du « Petit journal » dans laquelle une femme contre le mariage des couples homos dit « C’est contre-nature han »… Que cela fasse rire ne reflète-t-il pas le fait que l’opposition à la loi a été sous-estimée ?

Il fallait aussi en rire un peu. C’était hyperdur pour la communauté homosexuelle il y a dix ans. Tous les week-ends se prendre ça dans la tête… C’était dans tous les JT. Il y avait des propos particulièrement difficiles à entendre. Je trouve que Le Petit journal a bien fait le job à l’époque en se moquant de ces personnes et en mettant en avant le décalage entre la société et leurs idées.

En tant que journaliste et gay, comment avez-vous vécu cette période ?

Je l’ai mal vécue. Avec le recul, je me dis que j’aurais dû être plus actif. J’avais 30 ans, j’étais peut-être un peu jeune, mais j’aurais dû aller davantage dans les mobilisations en faveur du « mariage pour tous », être visible, m’opposer à ceux qui défilaient contre notre égalité. En me replongeant dans les images d’archives, c’est un regret que j’ai.

C’est pour cela que vous avez fait votre coming-out il y a deux ans en postant une photo sur laquelle vous apparaissiez avec votre compagnon ?

Pas du tout ! (rires) Cette histoire est assez marrante parce que je n’ai pas vraiment fait de coming-out. A cette époque, tout le monde savait que j’étais gay, il n’y avait aucun mystère dans mon milieu familial, amical, professionnel… Peut-être que le grand public qui me voyait à la télé l’ignorait, mais j’ai posté cette photo avec mon mec de manière assez spontanée parce que je la trouvais sympa. J’ai été surpris par toutes les reprises dans les médias. Je crois que Closer a été le premier à en faire un article. J’ai reçu des tonnes de messages qui me disaient que c’était super, qui me remerciaient, etc... Alors je me suis dit que c’était tant mieux si ça aidait les gens et amenait une certaine visibilité.