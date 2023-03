Depuis 2011 et Very Bad Blagues sur Direct 8 (aujourd’hui C8), les humoristes Grégoire Ludig et David Marsais ont su tracer leur chemin, avec leur Palmashow. Leur route les mène à nouveau sur TF1 qui diffuse ce vendredi un nouveau numéro de Ce Soir, c’est Palmashow.

A l’approche de ce prime événement, l’ensemble des parodies et chansons des sketchs du duo comique ont été mises en ligne sur les plateformes de streaming. Pour l’occasion, 20 Minutes a fait son top 5 de leurs meilleurs clips parodiques.









Trois Cafés sans filtre - « Nostalgiques »

Si la chanson A nos souvenirs des Trois Cafés gourmands est un tube de 2017, il aura fallu attendre cinq ans pour qu’elle soit revisitée par le Palmashow. Dans cette parodie, diffusée ce vendredi sur TF1, David Marsais et Grégoire Ludig sont rejoints par l’humoriste Laura Felpin. Le sarcasme en cathéter, le trio prend à rebours l’idéalisation de la France rurale et les souvenirs campagnards enjolivés.

Sur un air léger, célébrant « nos campagnes verdoyantes et bourgades chatoyantes », les Trois Cafés sans filtre se révèlent bien problématiques. « On savait faire la fête, on savait faire les fous. On sortait nos quéquettes, il n’y avait pas de tabous, chante le groupe. Vive les hommes aux bistrots et les femmes en cuisine. Mon Dieu que c’était bien, on pouvait se taper sa cousine. »

A chaque énormité proférée, des réactions outrées de villageois sont montrées en contrechamp : une manière de bien souligner que la parodie ne met pas tous les habitants des campagnes dans le même sac.

PLM - « Pris pour cible »

Juché au bord d’une falaise, lunettes noires sur le nez, le Palmashow multiplie les références au duo PNL, rebaptisé PML, et sa chanson Oh Lala. « Genre dans Le Roi Lion, Simba y croit, qu’c’est lui qu’a tué Mufasa… Alors qu’c’est Scar… V’là le gros bâtard », chantent-ils en 2017. Au fil d’une mélodie pleine de spleen, le tandem fait état des inégalités subies par les héros des dessins animés de Disney.

Parfois pointé du doigt par les fans de PNL, David Marsais s’était défendu sur le plateau de Clique cinq ans plus tard : « Quand on parodie quelqu’un, je pense qu’il faut comprendre qu’au fond, on les aime un peu. Sinon on est juste méchants et ça ne sert à rien. »

Ils ont toutefois confié en 2022 avoir été adoubés par les deux frères des Tarterêts par tweet interposé. « Ils nous ont fait un petit tweet avec un petit cœur et des mains collées. Et on les a aimés encore plus », confiait alors Grégoire Ludig.

The Bobo’s - « Quinoa »

C’est une chanson engagée, qui dénonce. « Ce monde est rempli de haine, il y a des gens qui mangent encore du gluten. (…) Ce monde ne pense qu’à la thune, c’est dit dans notre nouvel album dispo sur iTunes », chante, en 2015, le Palmashow en pastichant, de la mélodie au clip, le Prayer in C de Lilly Wood & The Prick remixé par Robin Schulz.

« Je trouve que cette parodie ne nous ressemble absolument pas. C’est davantage la parodie d’un mouvement parisien en général. Dans tous les cas, c’est cool puisqu’ils parlent de nous », a réagi à l’époque le duo de musiciens français.

David Marsais et Grégoire Ludig égratignaient en effet davantage les bobos, leurs contradictions et leurs problèmes « de riche » (« les brunchs sans quinoa », « les AirbnB sans wi-fi »…). En bonus, l’apparition au milieu de la chanson de Florence Foresti dans une imitation assez crédible de Christine and The Queens.





Lartisto ft Lady Djadja - « Nanani-Nanana »

Le duo comique ne pouvait pas passer à côté du phénomène Aya Nakamura ? Près d’un an après la sortie du tube Djadja, le Palmashow réinvente le clip français le plus visionné sur YouTube avec Trop de nanana de Lady Djadja. Elle donne la réplique à Lartisto - clin d’oeil au rappeur Lartiste –, caricature de la bien-pensance dont a été victime la chanteuse franco-malienne.

« Ainsi soit-il, mais soit plus claire, exprime-toi dans la langue de Jean-Baptiste Molière », demande-t-il tandis que des figurants cherchent dans le dictionnaire ou sur Google la traduction des expressions fétiches de la chanteuse. « Quand tu chantes j’comprends pas un mot sur deux, ou alors c’est ma personne qui est devenue vieux. »

Pied de nez au mépris subi par Aya Nakamura lorsqu’elle a été révélée au grand public, le titre engage la réflexion dans un véritable Qui est-ce ? où la plus bête n’est pas celle qu’on pense. Jouissif.





Le prince des neiges - « Liberté »

Quand « Disney Pictures » devient « Palmashow Pictures », c’est pour transformer la Reine en Prince des neiges, accompagné par Grolaf. Le duo comique prouve une fois de plus qu’il sait surfer sur la vague des phénomènes de la pop culture en reprenant la chanson du film d’animation qui a hanté - et hante encore - nos mémoires depuis sa sortie en 2013.

Dans Liberté ils chantent - plutôt bien d’ailleurs - toutes ces choses qu’on aimerait faire mais qu’on canalise… « Liberté, de pouvoir gifler un gosse, quand il chiale dans l’avion », entonne Grolaf tandis que le prince voudrait « rentrer de week-end que le mardi ».





Reproduits en images d’animation plus vraies que nature, les deux comparses incarnent leurs propres personnages.