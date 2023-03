Pour Tania, les journées se sont suivies sans se ressembler sur l’île de Koh-Lanta, le feu sacré. Détentrice du précieux talisman protecteur lors du troisième épisode, elle l’a perdu au début du quatrième diffusé ce mardi sur TF1. La diététicienne francilienne de 22 ans a aussi subi la recomposition des équipes qui l’a vue basculer dans la nouvelle tribu rouge et a remis en cause ses stratégies. Au final, elle a été éliminée lors du conseil…

Vous ne vous attendiez pas à être éliminée à ce conseil ?

Toute la journée, j’étais sereine. Rudy n’arrêtait pas de me répéter que je devais lui faire confiance. Arrivée au conseil, mon intuition m’a dit : « Tania, tu sors. » Et ça, avant même qu’on vote. Le dépouillement m’a prouvé que j’avais vu juste.

Vous en avez voulu à Rudy ?

Sur le moment, un petit peu. Mais je me suis dit qu’il avait fait ça pour se protéger. S’il n’a pas pu me sauver, c’est qu’il y avait eu un retournement de situation. C’est difficile quand on a toute l’équipe à dos.

Est-ce que le fait d’assumer autant votre bonne entente aux yeux des autres, alors que vous ne faisiez pas partie de la même équipe, ne vous a pas porté préjudice ?

Si. Quand il y a des affinités fortes dès le début dans Koh-Lanta, les autres souhaitent souvent les casser. C’est ce qu’il s’est passé. Rudy et moi ne nous sommes pas cachés de notre bonne entente dès le premier jour et cela a fait peur à nos équipes.

La recomposition des équipes vous a déstabilisée ?

Oui, d’autant plus qu’avec les ex-jaunes, on était sur une très bonne dynamique. On commençait à comprendre comment solidifier la cohésion du groupe, on engrangeait des victoires, tout s’enchaînait plutôt bien. Lors de l’épreuve à élimination directe [au début de l’épisode], on a vu que les jaunes ont tous fini très vite. Après le remaniement des équipes, j’étais plus mitigée, mais j’étais quand même contente de me retrouver avec Rudy et Esteban avec qui j’avais formé une alliance. Je me disais que ça me permettrait d’aller plus loin.

Qu’est-ce qui a empêché cela ?

Selon moi, ça a capoté à cause d’Anne-Sophie. Elle ne voulait pas suivre notre stratégie à Esteban, Rudy et moi. Elle a retourné sa veste et est allée voir les ex-jaunes, Frédéric, Quentin et Clément pour établir une autre stratégie dont, me semble-t-il, Helena faisait partie.

Si vous pouviez changer quelque chose dans votre aventure, que feriez-vous différemment ?

Rien. J’ai eu un parcours atypique, qui n’a pas été facile. Si je devais quand même faire une chose différemment ce serait de ne pas tant accorder ma confiance à Rudy. J’aurais dû lui demander quelle stratégie il voulait mettre en place avec son arme stratégique car, à deux cerveaux, on réfléchit toujours mieux.

Vous êtes diététicienne. Cela aide quand on participe à « Koh-Lanta » ?

Oui, car je suis partie avec quatre kilos en plus, histoire d’aller chercher dans mes réserves. Je n’ai jamais ressenti de faiblesse. J’étais fatiguée comme tout le monde, mais je ne pensais pas à l’abandon ou aux bons plats que j’allais me préparer en rentrant… Je vivais plutôt bien le manque de nourriture. Je buvais énormément, je devais être à six ou sept litres d’eau par jour. Cela m’évitait d’avoir faim.

Autre chose à ajouter ?

Je suis contente que mon genou ait tenu. Je m’étais fracturé le plateau tibial quelques semaines avant le tournage, donc j’étais en béquilles. J’aurais dû les garder pendant deux mois, j’ai décidé d’y renoncer pour participer à Koh-Lanta. J’aurais très bien pu partir sur une épreuve et perdre mon genou. Ma plus grande fierté, c’est que mon corps ait réussi à tenir.