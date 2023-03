« Au bout de la troisième boule noire, je me suis dit que le destin avait décidé de ne pas être sympa avec moi. » Elodie a eu son Koh-Lanta gâché par ces tirages au sort la privant de disputer les épreuves avec son équipe rouge des Tinago. Dans le quatrième épisode, diffusé mardi sur TF1, le destin s’est acharné sur la Belge de 35 ans qui s’estime « malchanceuse dans la vie ». Elle est arrivée dernière de l’épreuve éliminatoire et a été éliminée sur-le-champ…

Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Très mal et je n’ai toujours pas fait mon deuil. Je n’ai pas eu de chance par rapport aux boules noires, je n’ai pas pu prouver ce que je valais. Si j’avais eu cette opportunité, j’aurais mieux pris cette sortie sur une épreuve éliminatoire. Mais je sais que je suis partie la tête haute parce que, la veille, j’étais très négative. Le matin du conseil, j’avais promis à mes coéquipiers qu’ils ne m’entendraient plus râler…

Lors du dernier conseil, vous étiez sur la sellette. Là, vous avez au moins la satisfaction de vous dire que votre élimination n’a pas été décidée par vos coéquipiers, non ?

Après le conseil, j’ai remercié Martin, Julie et Christine qui avaient voté contre moi parce qu’ils m’ont ainsi mis un coup de pied aux fesses. Cela a été une leçon, qui m’a fait comprendre qu’il fallait que j’arrête de râler. Après, c’est vrai que le fait qu’on n’ait pas éteint mon flambeau a adouci un peu ma peine. Mais comme les équipes ont été reconstituées juste après, je pense que j’aurais pu rester plus longtemps.

Qu’est-ce qui vous a poussée à participer à « Koh-Lanta » ?

Je voulais me dépasser physiquement. J’ai toujours aimé le sport et eu ce côté aventurière en moi. J’adore voyager sac au dos, aller dormir n’importe où, à même le sol. Comme je n’ai pas eu l’occasion de participer à beaucoup d’épreuves, je n’ai pas pu repousser mes limites. C’est pour cela que ça me reste en travers de la gorge. Je voulais prouver que j’étais une battante et prendre une revanche sur la vie.

C’est-à-dire ?

J’ai été touchée par le cancer du sein en décembre 2021. J’ai été opérée dans la foulée. Quinze jours après, j’ai envoyé ma candidature à Koh-Lanta en précisant mon état de santé. J’ai été appelée pour faire les castings alors que je n’avais pas fini mes traitements. Je me disais que je n’allais pas arrêter de vivre, ni abandonner mes rêves. Je n’ai ressenti aucune incidence du cancer sur mon corps ou sur ma vie. C’était une revanche sur la vie de participer à Koh-Lanta. Je voulais prouver qu’on pouvait être touchée par la maladie et être une battante.