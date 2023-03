Camille Combal et ses nouvelles « peluches » sont dans les starting-blocks. Près de six mois après la victoire d’Amaury Vassili sous les traits de la tortue, un nouveau troupeau de joyeux personnages s’apprête à débarquer sur TF1 le vendredi 14 avril. Le programme récupère ainsi la case du vendredi soir après avoir été diffusé le mardi l’an dernier.

« Quand l’antenne nous a demandé de produire une cinquième saison de Mask Singer, on a d’abord dit non », a confié Rémi Faure, directeur des programmes de la Une lors de la conférence de presse de présentation du programme. En explorant le casting potentiel d’une nouvelle saison si le tournage était amorcé immédiatement, les équipes de l’émission sont revenues sur leur décision. « On a réussi à réunir un casting fun, avec des personnalités de popularité et de provenance différentes. »

La production de l’émission a pris ses quartiers dans un nouveau studio de la plaine Saint-Denis en plein hiver. La saison froide a généré des conditions de tournages inédites pour les équipes comme pour les célébrités. « D’habitude, l’endroit où les célébrités attendent de monter sur scène hors de leur costume s’appelle la "cooling room" [salle de refroidissement], cette fois-ci c’était plutôt une "heating room" », s’amuse Anthony Meunier, le producteur du programme, auprès de 20 Minutes.

Une star internationale dans le casting principal

Dix-sept nouveaux personnages seront dévoilés au public au fil des émissions, dont trois stars internationales. Parmi ces dernières, une sera incluse dans le casting principal et ne fera pas l’objet d’un passage express dans l’émission comme lors des précédentes saisons. Elle sera soumise chaque semaine aux votes du public comme ses congénères de poils et de plumes.

Parmi les masques de cette saison 5 figurent un husky, une méduse, un alien ou encore un zèbre. Les costumiers et costumières du programme ont élaboré un costume collectif pour cette nouvelle saison. Il s’agit d’un chameau dont les bosses accueilleront un duo de personnalités.

La production a aussi travaillé sur des costumes évolutifs afin de surprendre le public lors de chaque prestation. Une sorcière sera par exemple dotée d’un masque s’ouvrant en fin de prestation et dévoilant à chaque fois un visage différent.

Deux nouvelles enquêtrices

Comme annoncé fin janvier, un quatuor d’enquêteurs inédit sera chargé de reconnaître les stars cachées sous les masques. Il est composé de l’indéboulonnable Kev Adams et de Jeff Panacloc, présent depuis la saison 4. Ils sont rejoints cette saison par la comédienne Michelle Bernier et la chanteuse Elodie Frégé. « Les enquêteurs sont les yeux du public donc pour renouveler la curiosité et l’effervescence, il fallait changer le jury », justifie Anthony Meunier.

« J’avais adoré partager cette aventure folle avec Chantal Ladesou et Vitaa l’an dernier », raconte Jeff Panacloc à 20 Minutes. Pour autant, il assure avoir trouvé de « nouveaux copains » en partageant l’enquête avec deux nouvelles enquêtrices.

Plusieurs enquêteurs mystères viendront épauler le quatuor au fil des épisodes, pour autant de démasquages supplémentaires.

« Kabuki d’or »

Outre le pronostic d’or, le pari des enquêteurs après la première prestation des candidats, la production étoffe le programme d’une nouvelle règle afin d’intensifier la compétition. Le « kabuki d’or » permettra aux membres du jury d’enclencher un canon à cotillon lorsqu’ils sont certains de l’identité d’un personnage. Un huissier viendra directement vérifier leur pronostic qui vaudra à l’enquêteur cinq points supplémentaires au classement.

Si la déduction est confirmée par l’huissier, le public obtiendra un indice supplémentaire sur la star cachée sous un autre costume.

Reste à savoir si cette nouvelle règle viendra secouer le classement des enquêteurs après la victoire de Jeff Panacloc au jeu des pronostics l’an dernier.