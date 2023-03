Mauvais plan pour le stratège. Alexandre a été éliminé à l’issue du troisième conseil de Koh-Lanta, le feu sacré que les fidèles de l’émission ont découvert ce mardi sur TF1. Le Seinomarin de 34 ans misait sur la tactique plus que sur le physique, mais l’affect est entré dans l’équation et l’a mené à sa perte dans le jeu, comme il l’explique à 20 Minutes.

Vous avez été surpris d’être éliminé ?

Oui et non. J’avais compris avant de partir au conseil… J’avais vu des regards changer. Je savais que ça se jouait entre moi et Elodie et je pensais que ce serait elle qui serait éliminée. J’ai été surpris par les personnes qui ont changé d’avis, comme Anne-Sophie.

Il y avait une alliance entre vous ?

Depuis le début, j’avais confiance en elle. Elle a été l’une des premières à me dire OK pour le « plan Helena ». Il suffisait qu’on se fasse des sourires pour se comprendre et, ce soir-là, elle m’a laissé. Je pense qu’au final elle était plus proche d’Esteban que de moi et qu’elle l’a écouté. Cela a aussi été un peu une surprise qu’Esteban vote contre moi, je ne savais pas trop comment il se plaçait, il est difficile à analyser.

Elodie était sur la sellette, mais vous avez choisi de la protéger…

J’ai eu un coup de cœur pour Elodie. Elle était pétillante. On avait passé un pacte ensemble. Je savais qu’elle ne voterait pas contre moi et elle que je ne voterais pas contre elle. Même si j’avais mis son nom sur mon bulletin, on aurait probablement fini à égalité, il aurait fallu revoter et je pense que j’aurais quand même eu la majorité des suffrages contre moi. Alors j’ai préféré ne pas la trahir. Autant rester droit, partir et lui laisser la chance d’aller plus loin.

L’affect s’est invité dans vos stratégies. C’est ce qui vous a perdu ?

Pour Anne-Sophie et Elodie, oui. Avant de vivre le jeu, on s’imagine qu’il n’y aura pas d’affect, qu’on pourra faire tout ce qu’on veut mais, une fois sur l’île, avec l’aventure, il y a des liens qui se nouent. Chacun vient avec son histoire. Emin [éliminé dans l’épisode précédent] avait candidaté pendant vingt ans, Elodie a été malade, elle est une battante. Ça m’a touché.

Vous n’avez pas cherché à convaincre Tania de vous protéger en vous confiant le talisman du feu sacré qui vous aurait immunisé ?

J’ai essayé de lui faire comprendre que j’étais en danger, je lui ai expliqué que mes coéquipiers me faisaient moins confiance qu’avant… Mais je ne voulais pas en faire des tonnes parce que je craignais qu’être trop insistant soit contre-productif, que cela la dissuade de me faire bénéficier du talisman. Je me disais qu’il fallait lui laisser prendre sa décision seule. On s’était bien entendus lors de la première journée, mais je ne voulais pas passer pour le lourd ni la supplier.

Elodie a tenté de faire croire qu’elle avait trouvé un collier d’immunité. Il y en a qui l’ont crue ?

(Rires) Non, cela n’a pas été un événement plus que ça, personne n’y a vraiment cru. Au contraire, ils ne comprenaient pas pourquoi elle était partie en courant [lorsque Rudy lui a fait remarquer qu’elle cachait peut-être un collier dans son maillot].

Rudy est-il le vrai stratège ?

J’ai toujours un doute sur Esteban, je me demande si ce n’est pas plutôt lui qui tire les ficelles. Il ne fait pas de bruit, il observe les décisions… Il y a quelque chose qui se cache derrière cette attitude. Rudy a des stratégies plus opportunistes : il voit que je suis en danger, que mon nom sort, alors il appuie dessus.

Si vous pouviez changer quelque chose dans votre aventure que feriez-vous différemment ?

Avant de partir, je me préparerais davantage sportivement. Cela faisait cinq ans que je présentais ma candidature. Les quatre premières années, j’ai beaucoup couru, je m’entraînais vraiment. Et c’est l’année où j’ai été sélectionné que j’ai eu le moins de temps pour ça : ma femme était enceinte, j’ai perdu mon beau-père… Alors je suis arrivé les mains dans les poches.

Quel est votre meilleur et votre pire souvenir de votre aventure ?

Le meilleur, c’est la première nuit, à vingt. On s’est retrouvés comme des gamins. Avec Quentin, Nicolas, Frédéric, on a rigolé toute la nuit. Le plus dur, c’était le manque de mes enfants, notamment le jour de mon anniversaire alors que j’étais sur l’île.