Une Ukrainienne à The Voice France. Margaryta, dont on découvrira l’audition à l’aveugle, ce samedi dans le télécrochet de TF1, chantera 1944, avec laquelle Jamala a remporté l’Eurovision en 2016. Le texte de la chanson fait référence à la déportation des Tatars de Crimée sur ordre de Staline mais il évoque aussi, officieusement, l’annexion de la Crimée, territoire ukrainien, par la Russie en 2014.

« Quand les envahisseurs arrivent, ils viennent chez vous, vous tuent tous et disent qu’ils ne sont pas coupables », disent, en anglais, les paroles. « On ne savait pas à l’époque que cela allait devenir prophétique pour nous, souligne Margaryta à 20 Minutes. C’était la meilleure chanson que je pouvais présenter à The Voice. C’est important pour moi, pour mon pays, de diffuser ce message autour du monde. Quand la guerre a commencé, j’ai participé à plusieurs concerts de soutien pour l’Ukraine, je l’ai interprétée à chaque fois. »

« Il n’est pas possible de nous séparer »

À l’occasion de son passage dans l’émission de TF1, elle a d’ailleurs modifié les paroles du refrain pour chanter, dans sa langue natale, « qu’il n’est pas possible de nous séparer et que notre force est notre liberté ».

Si l’artiste de 33 ans, mère de deux enfants, participe au télécrochet, c’est aussi en vue de reprendre sa vie professionnelle après « une pause consacrée à [sa] famille ». « C’est naturel pour moi d’être sur scène. J’ai toujours chanté, dès l’enfance », explique celle qui a étudié « au meilleur institut de musique d’Ukraine » avant d’évoluer au sein d’un groupe ou d’accompagner, en tournée, comme choriste, la star Kateryna Buzhynska.

« J’ai décidé de vivre chaque phrase, chaque mot »

Le 2 mars, elle a célébré les sept ans de son installation en France. « La situation commençait à devenir difficile en Ukraine alors j’ai décidé de quitter mon pays pour aller gagner ma vie en chantant sur les bateaux de croisière. » C’est là qu’elle a rencontré un Français, qui allait devenir son mari. Le couple réside désormais à Saint-Féliu-d’Avall, près de Perpignan.

Quel que soit son parcours dans The Voice, Margaryta confirme que son audition a suffi à lui remettre le pied à l’étrier. « Une fois sur le plateau, le stress et la fatigue ont disparu, confie-t-elle. J’ai décidé de vivre chaque phrase et chaque mot. Je me suis régalée, c’est une expérience incroyable. » Elle l’annonce : elle a depuis composé plusieurs chansons, qui ne vont pas tarder à sortir.