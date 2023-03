Quand Elio est monté sur sa première grosse scène, alors qu’il n’avait que 13 ans, il n’imaginait sans doute pas qu’un jour, les projecteurs de The Voice seraient braqués sur lui. « J’étais tellement stressé que j’ai touché toutes les cordes de ma guitare, juste avant de commencer, et ça l’a complètement désaccordée, se marre ce Montpelliérain de 19 ans. J’ai dû la réaccorder, en direct. C’était ça, mon arrivée dans le grand bain ! » Très tôt, la musique sera, pour Elio, un « exutoire ». Puis viendra l’amour du rap, au lycée, qui lui permettra, plus que n’importe quel autre style, « d’exprimer [ses] sentiments », confie-t-il.

Tandis qu’il poursuivait son petit chemin de musicien, il y a quelques mois, un proche de l’équipe de production du télécrochet de TF1 a repéré une vidéo d’Elio, où il interprète, à la guitare, l’une de ses créations. Car Elio écrit, et compose, depuis toujours. « Jamais, avant The Voice, je n’avais fait de cover [reprise] », sourit-il. La prestation du jeune homme de 19 ans a aussitôt tapé dans l’œil des casteurs, qui l’ont invité à se présenter, à la dernière minute, aux Auditions à l’aveugle. « Quand je suis arrivé, on m’a dit qu’il n’y avait plus de place dans les équipes, et que personne ne serait pris ! », sourit-il. « J’y suis donc allé sans complexes ! J’étais heureux de dévoiler une partie de mon univers. »









« On a fait 12.000 km à vélo », avec un copain

Les défis, Elio en connaît un rayon. Aussitôt son bac en poche, à 17 ans, le jeune homme a enfourché sa bicyclette, pour un tour d’Europe, avec un copain. « On a fait 12.000 km à vélo, on a traversé 26 pays, énumère cet insatiable globe-trotteur. C’était une expérience incroyable. Même si on a connu, c’est vrai, quelques mésaventures. Notamment le froid glacial, en Finlande. » Mais jamais, dans ce périple fou, il n’a oublié la musique.

« J’écrivais tout le temps, du matin au soir, même sur mon vélo, raconte-t-il. Découvrir tous les jours de nouveaux paysages, faire face à de nouvelles aventures, rencontrer des personnes différentes, ça m’inspirait. » Si l’envie de découvrir le monde ne cesse de le démanger, Elio a posé sa valise à Montpellier, où il suit des études de management du sport, à l’université. Mais pas sûr que les cours magistraux le retiennent. Son truc, c’est la musique. « Je continuerai mes études, bien sûr, confie-t-il. Mais si je ne parviens pas à faire quelque chose dans la musique, ce serait un échec, pour moi. » Samedi, sur TF1, il interprétera Salope, de Bigflo et Oli. Devant Bigflo et Oli. Ça aussi, c’est un beau défi.