Le binôme surprise aura eu raison des cousins basquais. Florian et Tanguy se sont inclinés à l’issue d’un duel final alliant vitesse et logique. Ils étaient opposés au binôme surprise, tout juste arrivé dans Pékin Express, Clément et Emeline. Les deux étudiants de 21 ans sont rentrés en France fiers de leur parcours et conscient d’avoir vécu quelque chose d’unique. « On attend l’appel pour repartir, les valises sont prêtes, elles n’attendent plus que l’embarquement », espère Florian qui attend déjà d’être contacté par la production pour une prochaine aventure. 20 Minutes revient avec eux sur leur parcours dans l’émission de M6.





Florian, vous avez fondu en larme en découvrant que Clément est arrivé avant vous au duel final. Vous êtes-vous remis de cette défaite ?

Florian : La défaite contre Clément au duel final m’a beaucoup touché. Je ne m’y attendais pas. Je pensais être premier et gagnant de ce duel. Au fond de moi, j’ai eu un peu de rancœur sur le moment parce qu’on se dit que c’est peut-être fini même s’il y a encore l’enveloppe noire. Aujourd’hui je n’ai plus aucune rancœur, le jeu est passé et j’ai gardé de bons liens avec Clément et Emeline.





Le choix secret a désigné le binôme surprise pour le duel final. Regrettez-vous le résultat du vote de vos concurrents ?

F : Pour ce choix secret, on a décidé de voter contre Xavier et Céline car ils nous avaient donné le drapeau noir. Je ne suis pas déçu du choix que les autres ont fait car ils étaient les derniers arrivés dans le jeu donc c’était évident que les autres allaient les envoyer contre nous. On voit que Clément est quelqu’un de sportif, compétiteur, il parle bien espagnol donc je me suis dit que ça allait être compliqué. Je pense que si j’avais été opposé à Xavier et Céline j’aurais peut-être eu plus de chances mais avec des « si », on peut refaire le monde…

Tanguy : Le choix secret est une nouvelle règle qui rebat les cartes de Pékin Express. Après, quand on est en duel final il faut y aller et tout donner. On ne regarde pas l’adversaire.





Pensez-vous que le choix secret vous aurait mis en danger si vous n’aviez pas terminé l’étape avec le drapeau noir ?

F : Dès le premier épisode, on a vu qu’on était un binôme à abattre donc on s’est dit qu’on faisait peur. On était tout le temps à la bataille avec les équipes en tête du peloton. On pensait pouvoir aller vraiment loin. Sur Pékin Express, il y a des jours qui sont moins bons que d’autres et malheureusement le drapeau noir a eu raison de nous.

Comment avez-vous réagi en voyant arriver ce nouveau binôme dans la compétition après deux étapes ?

F : Quand Stéphane nous annonce qu’il y a un binôme surprise on s’est dit : « Qu’est-ce que c’est encore que cette nouvelle règle ? » Ce qui m’a déplu c’est que je ne m’attendais pas à un nouveau binôme donc on était un peu sur le cul… Quand on les a vus arriver, ils étaient pétillants, souriants et prêts à en découdre. Mais c’est la règle, il faut se battre, on était de nouveau sept binômes dans la compétition mais on s’est dit qu’il allait falloir s’acharner pour gagner.

T : Ce nouveau binôme a débarqué tout feu, tout flamme. De notre côté, on avait déjà sept jours dans les pattes. Après ils étaient en pleine forme mais sur Pékin Express, ça ne veut rien dire. Nous, on avait l’avantage d’être déjà habitué au stop, d’avoir posé des questions aux locaux, on savait comment les aborder. On avait déjà l’expérience de l’aventure, eux, ils débarquaient. Après ils se sont très bien débrouillés.





Était-ce évident pour vous de faire en sorte de les éliminer en priorité ?

T : Avec les autres binômes, on ne s’est pas mis d’accord. Mais ça se voyait que tout le monde était dégoûté et qu’on allait les envoyer en duel final.

F : Notre objectif était de finir la course et d’être premier dans tous les cas.





Vous avez tenté plusieurs fois le casting avant d’intégrer l’émission. Que représentait votre participation à Pékin Express ?

F : On a postulé deux fois. C’était notre rêve de participer à ce genre d’aventure, on s’est toujours dit qu’on postulerait dès qu’on aurait la majorité. On n’a pas été déçus car on en a pris plein les yeux, on a été émerveillés. Il y a bien sûr eu du stress de la course mais c’est une aventure unique.

T : On aurait pu attendre d’être un peu plus vieux. Cette aventure on voulait la vivre dès le plus jeune âge et c’est fou de se dire qu’à 21 ans on a pu découvrir ce qu’était Pékin Express.





C’était votre première expérience hors d’Europe, est-ce que cela vous a déstabilisé ?

F : Non. On est débrouillards, on sait se sortir des situations difficiles. On voulait aussi montrer à nos familles qu’on est capables de faire les choses seuls. Ils peuvent être fiers de nous car on a été capables de sortir du cocon familial.

T : Parler espagnol était un atout. Quand on a su qu’on était sélectionnés, on voulait vraiment savoir la destination. Quand on a atterri en Bolivie, c’était un rêve pour moi.





Quel est le moment qui vous a le plus marqué ?

F : Ce qui m’a le plus plu, c’est la tyrolienne. C’était un truc de dingue car je n’avais jamais fait ça. Les paysages nous en ont aussi mis plein les yeux. Ça m’a plu de voir le lac Titicaca, le Far West bolivien, le salar d’Uyuni… On a eu la chance de pouvoir aller sur le désert de sel en pleine nuit en profitant d’une nuit d’hôtel. C’est aussi un bon souvenir car on a été le seul binôme à pouvoir profiter de ça.

T : On a rencontré plein de personnes extraordinaires, voir qu’au bout du monde il y a aussi une vie avec des personnes très chaleureuses et on en a pris plein les yeux… Ma plus grande fierté est d’avoir vécu l’aventure avec mon cousin.