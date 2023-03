« Les gens supposent que je fais des tacos, ben non, je fais de la quenelle et du pâté en croûte », s’amuse Miguel Garcia-Herrera, saupoudrant chacun de ses mots d’un chaleureux accent du Mexique, d’où il est originaire. A 27 ans et établi à Lyon depuis plusieurs années, il est l’un des seize candidats de la quatorzième saison de Top Chef, lancée ce mercredi sur M6. « Pour moi, participer à l’émission est déjà une victoire. Je viens de rien, je me suis construit moi-même, petit à petit, et j’en suis fier », confie-t-il.

A l’âge où l’on réfléchit à son destin d’adulte, lui, rêvait de gastronomie française. A 14 ans, il se passionnait pour les documentaires sur l’art culinaire hexagonal et se plongeait avidement dans les livres d’Auguste Escoffier… « Je voulais apprendre à faire des sauces et travailler en brigade, souligne-t-il. Mon père était militaire, alors je sais ce qu’est un cadre strict. La rigueur, ça me plaît. »

« J’ai été mobilisé au Mali »

Il y a neuf ans, il prend la décision de s’installer en Europe. D’abord en Espagne, où il n’est pas dépaysé par la langue. Il travaille à Séville, à Cadix, mais son « but ultime », c’est d’exercer de l’autre côté des Pyrénées. Alors, « pour avoir les papiers », il rejoint… la Légion étrangère. « J’ai passé deux ans au 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi. J’ai fait 42 sauts à 400 m. J’ai été mobilisé sur l’opération Barkhane au Mali et Vigipirate en Côte d’Ivoire, à Lyon et à Paris », énumère-t-il jusqu’à l’évocation de sa fracture au dos, qui lui donnera « l’opportunité de travailler légalement en France ».

Direction Lyon, non pas tant pour sa réputation de fief de la gastronomie tricolore que par amour : c’est là que vit celle qui, il y a cinq ans, est devenue son épouse. « J’ai commencé dans un bouchon lyonnais, où j’étais formé à la cuisine traditionnelle, canaille », explique Miguel. Quand il n’est pas derrière les fourneaux, il continue d’apprendre dans les livres, notamment ceux de Paul Bocuse.

Seconde chance

Il ne tarde pas à rejoindre, comme chef de partie, le restaurant Marguerite Bocuse à Lyon, avant de rejoindre Le Bistrot d’Abel, puis de devenir chef de L’Astra. « Le concept, c’était la cuisson au barbecue japonais. C’est là que j’ai commencé à faire entrer mes influences avec une cuisine mi-française, mi-fusion japonais-mexicain, avance-t-il. Je fais vraiment une cuisine lyonnaise traditionnelle à laquelle j’incorpore parfois des éléments comme les jalapeños ou la coriandre… » L’établissement, qui n’a pas trouvé son public, ferme ses portes.

Miguel retourne alors au Bistrot d’Abel où il rejoint, en tant que sous-chef, le chef Bastien Depiétri. « Un jour, on m’a dit : "Pourquoi tu ne participerais pas à Top Chef ?" » Pourquoi pas, mais il n’y croit pas trop. A un tel point qu’il remplit le formulaire sans ajouter de photo ou de CV. La production l’appelle pourtant pour lui laisser une seconde chance en lui demandant d’envoyer les éléments manquants. C’est ce qui lui a permis de passer les épreuves de sélection et de rejoindre le casting de cette nouvelle saison. S’il n’aborde pas la compétition comme un parcours du combattant, il a déjà prouvé qu’il avait un parcours de combatif.