Il est le premier éliminé de l’équipe rouge, les Tinago, mais, à l’heure de revenir pour 20 Minutes sur son aventure, Emin n’a que la gratitude à la bouche. Alors que le deuxième épisode de Koh-Lanta, le feu sacré a été diffusé ce mardi sur TF1, le Belge de 56 ans a une pensée pour ses proches. « Mon fils m’entraînait, me faisait courir. Mon épouse était toujours positive en me disant que j’allais y arriver. Ma fille aussi m’a toujours encouragé. Je me dois de les remercier. » Il faut dire que le quinquagénaire a tenté durant vingt ans d’intégrer le casting de l’émission. Pour lui, sa participation est comme une petite victoire.

Vous vouliez participer à « Koh-Lanta » depuis vingt ans. Partir à l’issue du premier conseil de votre équipe a brisé votre rêve ?

Non, j’ai vécu une partie de mon rêve. J’ai eu la chance d’être choisi parmi 40.000 personnes donc je ne vais certainement pas bouder mon plaisir. Je ne retiens que du positif. Evidemment, j’ai été le premier éliminé de mon équipe, mais ça fait partie du jeu. J’aurais aimé continuer et montrer des aptitudes que je n’ai pas encore montrées. Je n’ai pas su le faire.

Tous les autres membres de votre équipe ont voté contre vous. Vous vous y attendiez ?

Ça m’a fait bizarre. Les choses s’étaient bien passées avec les rouges, alors j’étais blessé de cette unanimité contre moi. Si mes coéquipiers savaient qu’ils allaient tous voter contre moi, ils auraient pu s’arranger pour mettre un autre nom sur un ou deux bulletins, pour que ce soit moins violent. Ils ne l’ont pas fait, ça m’a blessé, je ne vous le cache pas.

Vous étiez le doyen des rouges…

Au début, il faut trouver un prétexte pour éliminer quelqu’un. Là, leur argument, c’était que j’étais le plus âgé et le moins sportif. Alexandre avait mis une stratégie en place avec d’autres aventuriers et m’assurait qu’il voulait que je reste. Ils ont fait volte-face.

Vous aviez trouvé une arme secrète, qui vous offrait un double vote. Il n’était pas possible de rallier des coéquipiers vers votre stratégie ?

Alexandre m’a dit qu’il ne voulait pas éliminer les vieux et qu’Anne-Sophie, Elodie, Julie et Esteban voulaient voter contre Elisa. Ils me disaient qu’ils allaient faire semblant de vouloir voter contre moi, qu’il ne fallait pas trop qu’on me voie discuter avec eux. Ils ont retourné leur veste. Avant le conseil, Alex me fuyait du regard, je suis allé le voir et il m’a appris que j’étais seul contre tout le monde. J’ai essayé de trouver une solution pour me raccrocher aux branches.

C’est-à-dire ?

J’ai essayé d’obtenir quelques votes en défaveur de Christine pour faire 50/50 et aller au tirage au sort, ça n’a pas marché. Je suis allé voir Rudy qui m’a dit qu’il y aurait peut-être des votes contre Helena et Elodie. Mais c’était très compliqué de rallier des aventuriers à moi. Je crois savoir que Rudy a dit à Elodie que si elle ne votait pas contre moi, ce serait elle qui sauterait. Je ne savais pas qu’il avait autant d’influence. Il a fait beaucoup de lobbying contre moi. Mais il n’est pas le seul. J’aurais pu essayer de bluffer en disant que j’avais trouvé un collier, mais j’étais tellement fatigué car j’ai passé plus de dix heures à le chercher, que je n’avais plus les idées claires.

Si vous le pouviez, que referiez-vous autrement ?

Je m’entraînerais davantage physiquement. Je ne m’attendais pas à voir des personnes aussi sérieusement préparées. Et, quand vous êtes là-bas, il faut discuter avec tout le monde, tout le temps être en alerte sur les stratégies, ce que je n’ai pas assez fait.