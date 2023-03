Mais qui peut bien se cacher derrière le « binôme surprise » de Pékin Express ? Depuis la révélation de l’intégration d’un nouveau duo à la compétition à la fin de dernier épisode, les internautes ne manquent pas de théories. « Quand on regarde sur les réseaux, tout le monde est persuadé que c’est un ancien binôme de Pékin Express qui arrive », confie Emeline à 20 Minutes. Trêve de suspense, la Bretonne de 23 ans forme avec Clément, 22 ans, le nouveau binôme qui intégrera la compétition ce jeudi à l’aube de la troisième étape.

Ce n’est donc pas un duo de candidats éliminé plus tôt cette saison ou un binôme emblématique de l’émission mais bien une équipe exclusive avec un rôle « taillé sur-mesure » qui s’ajoute aux huit équipes de la dix-septième saison du programme d’aventure de M6. En exclusivité pour 20 Minutes, ils se confient sur leur débarquement inattendu en Bolivie, tant pour eux que pour les candidats déjà en course.

Animateurs de camping

C’est dans un camping de Vias, près de Béziers, que chaque membre du tandem a croisé la route de l’autre il y a plusieurs années. Tandis que Clément vient d’être engagé pour l’une de ses premières saisons en tant qu’animateurs de camping, il voit en Emeline son double au féminin. Très vite, les deux collègues deviennent amis en enchaînent les saisons dans différents campings français.

Chemises à fleurs, shorts et bandeaux dans les cheveux, le style du binôme a osé toutes les fantaisies pour son arrivée dans la course, quitte à tomber dans le cliché typique de l’animateur de camping. « La production nous a dit de venir comme on est venus au casting… Donc oui, on est tous les jours avec des chemises à fleurs et des chaussettes flamand rose » désamorce d’emblée Emeline dans un fou rire.

C’est justement leur dernière expérience commune qui a donné l’impulsion à leur participation à Pékin Express. Alors qu’ils envisagent de conclure la saison par un road-trip en Europe pour rendre visite aux vacanciers rencontrés au camping, l’un d’eux les met au défi : et s’ils participaient au programme de M6 ? « De là on s’est regardé, et on s’est dit : "Viens on fonce et on le fait !" », rembobine Clément.

« La production nous a appelés au dernier moment »

En remplissant leur dossier de candidature, les deux amis s’aperçoivent que l’émission est faite pour eux. « Au camping on rencontre des personnes différentes, qui parlent des langues différentes… Et on s’est dit que cette émission c’était le camping mais grandeur XXL », explique Emeline. L’euphorie de se confronter à différentes cultures au cours d’une compétition renforce leur motivation.

À l’issue du processus de sélection, c’est la douche froide. Emeline et Clément n’ont pas été retenus parmi les huit binômes au casting mais la production les prévient qu’ils seront remplaçants en cas de blessure ou d’abandon au cours du jeu. En coulisses, la production prévoit d’intégrer d’un binôme une fois le jeu lancé. « [Ils] nous ont appelé au tout dernier moment en nous disant : "Si ça vous intéresse, vous êtes le binôme surprise, vous partez demain en Bolivie." Et tout est allé très vite à partir de là », précise la Bretonne. À son arrivée, le nouveau duo ignore que deux binômes ont déjà quitté le jeu. Ils constatent en revanche que des affinités existent déjà parmi leurs concurrents. « L’accueil a été un peu froid », se souvient Clément. Cette position instable est bien loin de miner la motivation des deux animateurs.

Avec la règle du « choix secret », ils comprennent vite que leurs chances d’aller au duel final sont grandes. « On s’est dit qu’il fallait rentrer dans le bain tout de suite car on était à la rue », prévient Emeline. Car face à la difficulté d’intégrer un train déjà sur les rails, il en faut plus pour miner la détermination des deux comparses. « Quoiqu’il puisse se passer, on était partis pour le faire à fond. Mais avec ce nouveau rôle, on était à 200 % », conclut Clément.