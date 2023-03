Au fil des ans, il est devenu le « Monsieur consommation » du PAF. Propulsé sur TF1 avec Sans aucun doute, Julien Courbet a su creuser ce créneau et est désormais à la tête de trois émissions qui décortiquent les problématiques économiques. Avec un troisième numéro d’Arnaques ! ce vendredi sur M6, il prouve une fois de plus que le sujet n’est pas épuisé.

Chaque semaine, l’animateur passe de sa quotidienne diffusée sur la Six et RTL aux enregistrements de ses autres rendez-vous. Un emploi du temps chargé qui « ne lui permettrait pas de s’investir sur des émissions traitant d’autres sujets pour le moment », confie-t-il à 20 Minutes. D’autant que l’inflation et les problèmes économiques sont loin d’apaiser la tension que vivent ménages. Entretien.





Vous êtes à l’animation de plusieurs émissions sur M6 et RTL, qu’est-ce les qui différencie ?

Dans Arnaques ! on ne règle pas le problème. On décrypte les méthodes des arnaqueurs en détaillant leur façon d’agir pour appâter les victimes, leur soutirer de l’argent et disparaître ensuite. On se demande aussi pourquoi ils sont toujours en liberté et continuent à faire de nouvelles victimes. Dans Ça peut vous arriver, ce sont des cas particuliers. On propose au public d’expliquer leur problème et on essaye de négocier avec la partie adverse. Le but du jeu est de trouver une résolution et de trouver un accord où chacun met de l’eau dans son vin. Dans Capital, on décrypte le porte-monnaie. Ce sont trois créneaux différents.





L’inflation met le moral des consommateurs à rude épreuve. Estimez-vous que votre rôle est d’autant plus crucial en cette période ?

L’inflation est surtout synonyme d’une augmentation des arnaques. Depuis trente ans que je fais ce métier, je constate que l’arnaqueur sort du bois quand les gens sont à l’agonie financièrement. Par exemple l’arnaqueur des maisons en bois, dont on parle dans l’épisode d’Arnaques ! à venir, s’attaque à des gens qui ont de tout petits salaires et ne peuvent pas s’acheter de maison.





Comment s’y prend-il ?

Il approche ses victimes en disant : « Je peux vous aider réaliser votre rêve en vous offrant une maison à un prix très peu élevé. » C’est toujours dans les périodes de crise que les arnaqueurs font un carton. Vous avez une vie difficile donc quand quelqu’un arrive, vous promet quelque chose à moindre coût, vous avez envie de le croire. J’échange souvent avec des gens qui ont 900 euros par mois. En 2023, ce n’est pas vivable.





Malgré les aides proposées par l’État, les personnes que vous recevez dans Ça peut vous éprouvent-elles autant de difficultés ?

Sur ce sujet, on a l’impression d’être sur une autre planète. On donne une prime de 100 euros aux gens pour qu’ils paient leur facture d’essence mais les personnes qui viennent dans mon émission, se font arnaquer de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d’euros. Le pouvoir d’achat et les primes ils s’en moquent, ils veulent juste que la loi soit appliquée. Quand vous arrivez à leur récupérer une petite somme d’argent, ils pleurent de joie car ça leur donne de nouvelles perspectives mais ça ne veut pas dire que la législation et les sanctions évoluent si cela se reproduit.





Avez-vous l’impression d’une forme d’inaction dans le traitement des arnaques ?

Il faudra à un moment donné que l’exécutif se penche pour remuscler les lois qui permettent à des gens de faire n’importe quoi en toute impunité. Si je viens chez vous en disant que je suis artisan et que je vous demande un acompte pour des travaux de toiture et que je ne reviens plus après avoir empoché cette somme, je ne serais pas inquiété. Au tribunal, le juge va me dire de rembourser cet acompte mais je ne le rembourserais pas car je suis insolvable. On va faire ça trois ou quatre fois et puis l’entreprise va déposer le bilan et je ne serai pas inquiété, c’est quand même fou.





Si davantage de mesures étaient prises pour réduire les arnaques, vous perdriez aussi un petit peu votre travail…

Malheureusement les arnaqueurs sont tellement malins… Mais on pourrait réduire considérablement les arnaques si quelqu’un s’en occupait. En attendant, il existe aussi de véritables lobbys. Dans la construction, les vendeurs de matériaux n’ont pas très envie qu’on oblige les gens à passer des diplômes pour exercer car ça réduirait leurs ventes, ça ferait moins de trafic. Par exemple pour monter un salon de coiffure, vous avez besoin d’un diplôme de coiffure. Pour construire une maison vous n’avez besoin de rien. Il y a des gens qui surfent là-dessus. Mais un vendeur de ciment vendrait moins de ciment si la profession était mieux encadrée donc ils ne sont pas favorables à une meilleure législation.





Vous n’avez pas l’impression de participer à la morosité ambiante ?

Je trouverais inconscient de vivre dans une société où on met la poussière sous le tapis en se disant que tout va bien alors que tout va mal. Le but du jeu, c’est de mettre une limite quand on raconte les problèmes des gens à ne pas tomber dans le pathos. Ce que j’essaye de comprendre c’est comment les choses arrivent et pourquoi les gouvernements n’ont pas mis en place des garde-fous. On est un peu des agitateurs d’idées.





Les audiences de vos émissions sont bonnes et vous investissez les sujets de consommation depuis de nombreuses années. Pourquoi aucun autre journaliste n’investit ce créneau selon vous ?

Ce n’est pas un créneau facile. J’ai animé des jeux et ça c’était vraiment facile. Vous arrivez, vous enregistrez cinq jeux d’affilée, il n’y a rien à préparer. Là ce n’est pas du tout la même musique. Il faut connaître son sujet, il y a des moments très drôles mais il y a aussi des moments d’affrontement. Donc ce n’est pas ce qu’il y a de plus sexy. Après je suis là depuis trente ans… Vous verrez que le jour où j’arrêterai, la nature ayant horreur du vide, quelqu’un viendra prendre la place.





Cela signifie-t-il que vous fermez la porte à l’animation de jeux ?

Je ne m’en veux pas d’avoir tenté cette expérience car je sortais de vingt ans de Sans aucun doute sur TF1. C’est une émission qui était difficile à tenir psychologiquement. Il y avait des cas très lourd, parfois avec des morts… J’avais besoin d’une bouffée d’oxygène sinon j’aurais tout arrêté. Maintenant j’ai compris que ma passion c’est de comprendre les mécanismes du quotidien et surtout se battre avec le pot de verre contre le pot de fer.





Depuis Sans aucun doute, vous êtes aussi plus discret. Pourquoi ?

Avant, je m’intéressais à mon métier mais aussi aux audiences, à ce qu’on pense de moi. Aujourd’hui, ce côté-là, je l’ai complètement occulté de ma vie. J’ai appris à refermer la porte une fois que je sors du boulot et à me recentrer sur ma famille, mon chien, mes envies à moi. Tout le cirque médiatique, le people, c’est terminé.





Malgré tout, on connaît votre autre combat en faveur des animaux. Voudriez-vous vous y investir davantage ?

Je le fais de plus en plus. Je ne suis pas un intégriste de la défense animale mais je suis convaincu qu’on peut manger moins de viande, qu’on peut tuer l’animal de manière un peu plus digne ou qu’on n’est pas obligés d’aller à des spectacles qui n’ont aucun sens et se terminent par la mort d’un animal… J’étais un viandard, je mangeais de la viande midi et soir. Maintenant j’en mange toutes les trois semaines. Je n’ai jamais eu des analyses de sang aussi bonnes, je suis heureux, j’ai découvert des plats que je ne soupçonnais même pas. Et je participe à la préservation de la planète, au bien-être animal en ne faisant quasiment rien. Notre génération a loupé tout ça donc maintenant qu’on est vieux, nous pouvons faire comprendre aux jeunes qu’ils peuvent changer leur mode de vie et être tout aussi heureux.