Face à la barbarie de la guerre, deux monstres sacrés du cinéma français au soutien de l’Ukraine. Alain Delon et Catherine Deneuve seront ce jeudi, 9h30, dans l’émission politique de TV5 Monde Face à l’Ukraine, quarante ans après leur dernier film en commun Le Choc. L’acteur et l’actrice liront des textes des poètes ukrainiens Taras Chevtchenko et Lessia Oukraïnka. Une initiative imaginée par Cyril Viguier, le présentateur de l’émission : « J’ai vu Catherine Deneuve avec un pin’s avec le drapeau ukrainien à la Mostra de Venise 2022. Je lui ai proposé de lire L’Espérance de Lessia Oukraïnka, poétesse féministe et pro-européenne. »





Catherine Deneuve et Alain Delon dans "Le choc" de Robin Davis, sorti en 1982. - NANA PRODUCTIONS/SIPA

Alain Delon s’était déjà mobilisé pour l'Ukraine en septembre en amont de l’interview accordée par Volodymyr Zelensky à TV5 Monde, 20 Minutes, Ouest-France et Nice-Matin. L’acteur récidive avec la lecture d’un poème de Taras Chevtchenko. Un dialogue inédit entre Alain Delon et le président ukrainien sera diffusé. « Volodymyr Zelensky est un admirateur d’Alain Delon. On a monté un duplex, il y a eu une vraie connexion entre deux anciens acteurs, annonce Cyril Viguier. Bien évidemment, ils parlent de la guerre, de leurs anciennes vies d’acteurs. Volodymyr Zelensky remercie Alain Delon pour son soutien et sa façon d’alerter l’opinion publique. »









Ces séquences avec Catherine Deneuve et Alain Delon ponctueront l’interview d’Olena Zelenska, Première dame d’Ukraine, menée par Cyril Viguier. « J’ai pu la rencontrer une heure lors de sa venue à Paris au Centre culturel ukrainien. Celui-ci est situé au 22, rue de Messine dans l’ancien hôtel particulier d’Alain Delon. » L’entretien avec Olena Zelenska aborde sa fondation, son rôle de Première Dame, la paix. « Elle est la porte-parole de Volodymyr Zelensky. »

« Face à l’Ukraine », jeudi 9h30 sur TV5 Monde, rediffusion vendredi 17 heures.