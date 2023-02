Malgré des audiences encore en baisse, Ninja Warrior semble toujours faire recette pour TF1. Régulièrement battu par la concurrence lors de sa septième saison, y compris lors de la finale, le 11 février, le « parcours des héros » reviendra pour une huitième saison toujours enregistrée à Cannes, ont annoncé la chaîne et la cité des festivals ce mardi.

Le tournage est programmé du « mercredi 29 mars au mardi 4 avril », « sous réserve de décalage en cas de mauvais temps », toujours sur l’esplanade de la Pantiero qui jouxte le Vieux-Port de Cannes, précise un communiqué commun. Les dates de diffusion ne sont en revanche pas précisées. Le show sera encore une fois animé par Christophe Beaugrand, Denis Brogniart et Iris Mittenaere.

La ville lance un appel aux Cannois qui souhaiteraient assister aux enregistrements. Les tribunes seront ouvertes aux seuls résidents de la ville, âgés de 10 ans au moins et être accompagné d’un adulte et inscrits via un formulaire disponible sur cannes.com.