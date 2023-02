Après les Armes secrètes et le Totem maudit, voici venu le temps du Feu sacré… Koh-Lanta revient ce mardi à 21h10 sur TF1 pour une vingt-quatrième saison qui sera chamboulé par un talisman, sculpté dans la pierre volcanique de la région de Caramoan (Philippines) où s’est déroulé le tournage.

Cet accessoire, censé contenir « le pouvoir du feu sacré » offrira un avantage considérable à qui le détiendra. Il lui permettra de bénéficier d’une immunité ou d’en faire profiter un coéquipier ou alors d’assister au conseil de l’équipe adverse et de bousculer les stratégies des adversaires.

« On en a encore sous le pied »

Il semble loin le temps où les journées s’écoulaient entre jeux de conforts, épreuves d’immunités, nouages d’alliances entre deux bouchées de manioc. Depuis plusieurs éditions, la production s’échine à placer le jeu d’aventure sous l’égide de nouvelles règles plus ou moins complexes. « L’évolution des épreuves est une discussion menée sous la direction d’Alexia Laroche-Joubert [la productrice], de Julien Magne [directeur des programmes de la société de production ALP] et des équipes de TF1, avance Denis Brogniart. On regarde tout ce qui se passe à droite à gauche et quand je vois l’imagination débordante dont fait preuve Julien Magne chaque saison lorsqu’il m’expose ses trouvailles et les idées des équipes, on en a encore sous le pied. »

De quoi faire frémir une partie des fidèles de Koh-Lanta parfois décontenancés par l’accumulation de retournements de situation. Certains frémissent encore en se remémorant l’épisode 9 de la saison diffusée au printemps 2021. Vincent et Laëtitia, qui partageaient ce jour-là un sort commun comme le veut la règle des « destins liés », étaient sur la sellette. Coup de bol, Laëtitia a trouvé un collier d’immunité assurant au duo de rester dans le jeu. Mais c’était sans compter sur Lucie qui, juste avant de partir pour le conseil, a débusqué une « arme secrète » lui permettant de subtiliser le collier de Laëtitia pour en faire profiter Maxine. Au final, Vincent, qui a reçu le plus de votes contre lui a entraîné Laëtita dans sa chute. Un scénario digne d’un soap opera…

Perturber les candidats fans

Déstabiliser les téléspectateurs, c’est justement le but de la production. Ou plutôt : déstabiliser les téléspectateurs qui rejoindront le casting d’une prochaine saison. « On veut que les candidats fans de Koh-Lanta vivent à 200 % l’aventure et qu’ils ne puissent pas se dire : "On va faire comme ce qu’on a vu à la télé il y a un, deux, trois ou dix ans." », explique Julien Magne.

Les aventuriers de la nouvelle saison vont être servis : dès le premier épisode, ils se frotteront à une épreuve mythique et la composition des équipes ne se déroulera pas forcément comme ils l’auraient anticipé…

Du côté de M6 et de Pékin Express, l’autre jeu d’aventure à succès de la télé française, le discours est similaire. « Certains candidats sont de grands connaisseurs du programme et révisent leurs classiques, à un tel point qu’ils attendent les étapes avec le drapeau rouge ou le drapeau noir, avance Stéphane Rotenberg. Lorsqu’ils sont en train de commencer à compter les étapes, à se dire "l’étape non-éliminatoire sera la prochaine", etc. Il est important de les déstabiliser, il ne faut surtout pas que ça se passe comme ils l’imaginent. »

« La règle du binôme caché disparaît cette année, mais une autre, un peu dans le même esprit, la remplace. C’est une des surprises de la saison », annonce le producteur Thierry Guillaume. Parmi les nouveautés, il y aura aussi la « roulette infernale ». L’animateur la fera tourner pour imposer des défis aux candidats : faire du stop en silence, s’exprimer uniquement en chantant… Autre gros changement : « le choix secret ». Le binôme arrivé dernier ne décide plus seul quel duo il va affronter lors du « duel final ». Toutes les autres équipes votent à bulletin secret pour désigner la paire qui sera également mise sur la sellette.

« L’habitude des événements qui perturbent la course »

Thierry Guillaume est convaincu qu’il en faut davantage pour perdre les téléspectateurs. « A la base, Pékin Express a beaucoup de règles. Ceux qui nous regardent les connaissent. Ils ont l’habitude de voir des événements perturber la course, que ce soit un drapeau, une roulette ou une balise qui sonne. On peut se permettre d’ajouter des choses, qui ressemblent à ce qu’on a pu faire, donc ça ne déstabilise pas trop le public. »

Y a-t-il une limite aux aménagements apportés au cahier des charges d’un concept néerlando-belge lancé en 2004 ? « Je suis associé avec l’ayant droit. Du moment où on respecte les règles fondamentales, c’est-à-dire une course avec un euro par jour, on peut s’amuser à faire ce que l’on veut, assure le producteur. La France est le pays qui a produit le plus de saisons de Pékin Express et, très souvent, des règles qu’on invente partent ensuite dans d’autres adaptations étrangères parce qu’elles ont fonctionné. » Le changement de règles est presque en passe de devenir une spécialité française.