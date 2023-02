« Il n’en restera qu’un mais pas lui », écrit Stéphane. Le quinquagénaire, qui a répondu à notre appel à contributions, verrait bien TF1 éteindre le flambeau de Denis Brogniart pour « rajeunir » Koh-Lanta. « Rien qu’entendre sa voix me fait changer de chaîne, idem pour Ninja Warrior », ajoute-t-il. Depuis plusieurs semaines, l’image du journaliste de 55 ans est entachée par les témoignages d’anciennes collaboratrices.

Voici publiait fin janvier celui de Charlotte Namura concernant un événement survenu en 2018 sur le plateau du Mag dans le cadre du Mondial. La chroniqueuse avait hésité sur une question destinée aux téléspectateurs. Denis Brogniart se serait ensuite mis en colère et aurait indiqué à sa collègue qu’elle n’était « qu’une merde, tout juste bonne à sourire ». L’article évoquait encore l’humiliation d’une journaliste prise d’une crise de panique au moment de monter dans un hélicoptère pour un tournage sur les commémorations sur 14 juillet 2022 à Biscarosse. « Tout le monde sait que Denis Brogniart est capable de colères humiliantes en public, surtout avec les femmes », confirmait alors un responsable syndical de TF1.

« Il doit montrer l’exemple »

Quelques heures après la parution de ces accusions, Denis Brogniart a tenu « à présenter [ses] excuses à celles et ceux [qu’il a] pu blesser » lors de ces « deux directs sur TF1 ». Il a encore précisé qu’il s’agissait de « faits isolés » qui « ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance qu'[il] entretient avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels [il] participe depuis trente ans ».

Pour TF1, le timing de cette polémique est embarrassant : la nouvelle saison de Koh-Lanta arrive à l’antenne ce mardi. Les récentes révélations ont perturbé certains téléspectateurs. Comme Hélène, 32 ans, « extrêmement déçue » de constater que Denis Brogniart n’est pas le « présentateur exemplaire » qu’elle imaginait. Jean-Michel, 64 ans, est surpris des révélations laissant entendre un comportement moins bienveillant que ce qui transparaît à l’écran et « y compris sur les réseaux sociaux ». « Ces mêmes réseaux où il prônait le respect et la modération du langage », s’étonne-t-il.

« A l’heure où nos gouvernants prônent l’égalité hommes-femmes, et le respect aux personnes, […] il doit montrer l’exemple et ce n’est pas parce qu’il a le rôle depuis vingt ans qu’il doit être le roi », estime de son côté Bruno, 58 ans.

« Une femme serait tout aussi bien »

La popularité de Denis Brogniart n’avait pas été épargnée par les polémiques survenues au cours de la dernière saison all stars. Des tricheries avaient mené à des sanctions envers certains candidats - dont Teheiura - et aucun vainqueur n’avait été désigné. « Des aventuriers ont été punis pour avoir transgressé les règles, j’attends la même fermeté à l’égard de l’animateur qui a transgressé les règles sociales », interpelle Raymond, 65 ans, plaidant pour un remplacement de l’animateur.

Certains imagineraient bien dans ce rôle d’anciens candidats comme Laurent Maistret, Claude Dartois ou Clémence Castel. Delilah, elle, cite des sportifs tels que David Ginola et Teddy Rinner. Les noms de Camille Combal, Cyril Féraud ou de Frédéric Lopez sont encore cités. Pour Anne, 50 ans, « une femme serait tout aussi bien ».

« Si on ne peut plus s’engueuler entre collègues »

Que Denis Brogniart se rassure, il ne manque pas de soutien parmi nos lecteurs. Selon Jules, 19 ans, « il ne faut pas exagérer » dans la sanction à prendre suite aux révélations : « Si on ne peut plus s’engueuler entre collègues… » Victor va plus loin en assurant que « les coups de colère de Denis font justement partie de Koh-Lanta ». Selon lui, l’émission et le présentateur « ne font qu’un ».

« Le souci de très bien faire peut nous sortir parfois du cadre du respect ou de considération pour l’autre, sans toujours vouloir frustrer ou vexer », justifie Titi, 40 ans. Un avis partagé par Alphonsine, 33 ans. Selon elle, « personne n’est parfait », elle ne tiendra donc pas rigueur au journaliste pour son comportement. « Je ne regarderais plus Koh-Lanta s’il venait à quitter l’émission », tranche-t-elle.