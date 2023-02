« C’est super marrant quand tu as quelqu’un qui débarque dans le live et qui pose des questions sur tout. » En pleine partie de Pokémon Pinball, Hexakil a grillé la curiosité de 20 Minutes, qui s’est glissé dans son live sur Twitch du jour après plus de deux heures et demie de question-réponse. Depuis le 27 janvier, c’est en tant que Louis, que les téléspectateurs de N’oubliez pas les paroles (NOPLP) le retrouvent chaque soir, micro de maestro dans la main. Mais le visage ce Landais de 27 ans était déjà connu sur la Toile.

Avec une première vidéo publiée sur YouTube en 2014, c’est déjà en musique que les internautes découvrent sa voix en ligne. Il y parodie Formidable, la chanson de Stromae, la transformant en Bannissable, dont les paroles faisaient référence au jeu vidéo League of Legend. Trois ans et une quarantaine de chansons réécrites plus tard, il participe au Z Event en 2017. « ZeratoR [l’organisateur de cette levée de fonds en direct sur Twitch] m’a félicité pour mon parcours dans NOPLP », confie-t-il. Loin d’être anodine, l’anecdote montre à quel point Hexakil est parvenu à tracer un trait d’union entre la télévision et le milieu du streaming. « J’ai juste appris des chansons par cœur », prévient-il, loin de se considérer comme une star.

Après avoir fait ses premiers pas sur Twitch, il annonce à sa communauté son intention de participer au jeu de France 2 et entame un entraînement intensif fin août 2018. « J’ai structuré mes révisions au fur et à mesure », rembobine-t-il. Le rêve se réalise quatre ans plus tard lorsqu’il est sélectionné pour l’émission et débarque en coulisses avec sa valise rose. Avec 32 victoires au compteur et une place parmi les « masters », son objectif est aujourd’hui de « sécuriser sa place » parmi les 32 meilleurs maestros de l’émission. « Je suis tellement content d’avoir réussi, je vous ai tellement embêtés avec ça », lance-t-il, sourire aux lèvres, tandis que sa balle est propulsée par les éclairs de Pikachu en bas à droite de l’écran.

« Habitué à être face à la caméra »

Passé ambassadeur de la team Vitality, le premier club d’e-sport en France, il vit entièrement de son activité numérique bien que son contrat soit terminé depuis février. Louis estime que son métier a facilité son ascension aux côtés de Nagui. « Même si ce n’est pas la même chose, je suis habitué à être face la caméra, à animer, à avoir des gens qui regardent ce que je fais… »

Rançon d’un passage récurrent de son visage à la télévision, Hexakil sait qu’il ne fait pas l’unanimité. « Je suis suicidaire, je regarde même les groupes de fans de l’émission », rit-il. Son expérience de streamer l’aide aussi à relativiser. « Ils ont le droit de ne pas m’aimer mais alors quand ils ne t’aiment pas, ils y vont ! C’est dix messages sous chaque publication pour dire que tu es quelqu’un d’horrible. » « Blindé » concernant ces critiques, il relativise. « Juste parce que je faisais des chansons en rapport avec League of Legend par moments, j’ai pris des menaces de mort alors je vous avoue que juste un mec un peu âgé qui est énervé car il n’aime pas ma tête dans une émission de télé, franchement ça va bien. »

Ses streams, dont la durée excède parfois cinq heures, sont aussi un atout dans la gestion des enregistrements télévisés. Car si seules deux émissions sont diffusées chaque soir, c’est une quinzaine de manches du jeu qui sont tournées en une journée. « Quand je vois le rythme des tournages, être entrainé à faire de long enregistrements comme ça et à garder un minimum de concentration, ça aide quand même. »

Nagui sur Twitch « si l’occasion se présente »

« Ah c’est dur, tout m’a pêté la tronche, je suis dévasté », s’écrie Hexakil main sur la tête, concluant visiblement sa partie du jeu par un échec. Trop concentré sur ses réponses à nos questions, on n'a pas bien saisi les objectifs à remplir pour l'emporter. Qu’à cela ne tienne, c’est sur le plateau de France 2 qu’il décrochera une nouvelle victoire potentielle le soir même. S’il espère « être un représentant plutôt correct du streaming à la télé », le streamer estime que sa double-casquette est involontaire. « Moi je voulais juste participer à l’émission, même si j’avais été orthophoniste », détaille-t-il en référence aux études qu’il a suivies avant de faire carrière sur internet.

L’expérience pourrait-elle aller jusqu’à inverser les rôles et permettre à Louis de recevoir Nagui sur sa chaîne Twitch ? « Ce n’est pas prévu et ce n’est pas exclu, estime-t-il. Je pense être suffisamment à l’aise avec lui pour que, si l’occasion se présente, je puisse faire un stream avec lui. »