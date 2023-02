Colette rêvait, depuis cinq ans, de participer à Pékin Express. Elle a exaucé son souhait en intégrant le casting de la dix-septième saison du jeu d’aventure de M6 au côté de sa nièce Léa. Mais, pour la Marseillaise, l’expérience a en partie tourné au cauchemar. Dans le premier épisode, diffusé ce jeudi, on l’a vue souffrir du mal des montagnes lors de ses pérégrinations en Bolivie.

« L’altitude, ça a été horrible, c’était très dur. J’avais beaucoup de mal à respirer », affirme-t-elle à 20 Minutes. Elle a dû faire une longue pause lors de l’auto-stop afin d’être examinée par le staff médical. « On a pris du retard et ça s’est ressenti sur la suite de la course », souligne Léa. Effectivement, le binôme a été le premier éliminé.

« Pour moi, ça a été dur de partir en premier, mais cela ne sert à rien de ressasser. J’ai vécu une bonne expérience, j’en ai bien profité et j’ai vu de belles choses », relativise Colette, particulièrement marquée par « les paysages magnifiques » et « les Boliviens adorables ». Pour sa nièce, le meilleur moment restera l’épreuve en tyrolienne. « Survoler le lac Titicaca à 120 km/h, c’était exceptionnel. Cela restera une image et un moment à jamais gravés dans mon cœur et dans ma tête. »

« On aurait choisi d’affronter Angie et Nathalie »

Pour le duel final, le duo a découvert la nouvelle règle, celle du choix secret. Ce n’est plus l’équipe arrivée dernière qui décide qui elle va affronter, mais l’ensemble des binômes qui désignent la seconde paire à mettre sur la sellette… « Ça nous a arrangées. On s’est dit qu’au moins on n’aurait pas à désigner et donc à décevoir qui que ce soit », confie la jeune infirmière. La majorité des autres participants ont ainsi désigné Angie et Nathalie, le binôme d’inconnues. « C’est plutôt bien tombé car ce sont elles qu’on aurait choisies, par rapport aux affinités. On ne voulait pas choisir sur le critère de qui était le plus fort ou le moins fort », affirme Léa.

La nièce et la tante ont regagné le sud de la France dans la foulée, mais, elles l’assurent, leurs quelques journées d’aventure ont « encore plus renforcé » leurs liens qui étaient « déjà très forts ». « Dans le jeu, on s’est toujours bien entendues, bien complétées. Ça nous a donné envie de repartir », avance Léa. Mais si elles redécollent en baroudeuses, ce sera cette fois-ci sans la pression des caméras sur leurs talons.