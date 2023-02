« Je suis ravi ! » A l’autre bout du fil, Stéphane Hénon ne cache pas son enthousiasme. Même s’il se trouve bien loin de Marseille, en vacances à Lisbonne, l’acteur rendu célèbre par son rôle du commissaire Jean-Paul Boher dans Plus belle la vie a lui aussi eu vent de la nouvelle qui souffle sur la place du Mistral. Auditionné ce mercredi par l’Arcom sur son projet de reprise de M6, Xavier Niel a annoncé qu’en cas de succès, le milliardaire ambitionnait de remettre le célèbre feuilleton à l’antenne de sa toute nouvelle chaîne. Le patron de Free a affirmé être en négociations avancées avec le producteur de la série, Newen (groupe TF1), dans cette perspective.





« Le projet de NJJ 5523 consiste à remettre en production de nouveaux épisodes et de s’appuyer en production de nouveaux épisodes et de s’appuyer sur les 4.500 épisodes en stock, via la vidéo à la demande ou la télévision de rattrapage », précise auprès de 20 Minutes la communication du groupe Iliad, maison mère de Free.

« Je peux faire "Plus belle la vie" pendant vingt ans encore »

« Je suis très content qu’un monsieur comme Xavier Niel s’intéresse à Plus belle la vie, confie Stéphane Hénon. Il a la force financière pour faire repartir la série. Ça met du baume au cœur. Je pense que tous les camarades seraient contents de se retrouver dans cette belle aventure. Moi, en tout cas, je repars avec grand plaisir ! Je peux faire Plus belle la vie pendant vingt ans encore. J’ai été très bien servi par les auteurs et il me sera difficile de retrouver un rôle pareil. »

« Si ça peut redonner du boulot à certains, à côté de la maison, près de leurs familles, c’est tant mieux ! », lance Didier Melaye, ancien technicien de Plus belle la vie. « La reprise des tournages de nouveaux épisodes est une très bonne nouvelle si c’est effectivement produit à Marseille, ce dont je ne doute pas, abonde Laurent Lhardit, adjoint au maire de Marseille en charge de l’économie. Cela injecte de l’emploi dans l’écosystème local. A l’échelle macroéconomique, l’arrêt de la série n’a pas fragilisé le secteur qui est suffisamment solide et densifié, mais ça reste une bonne nouvelle ! »

La crainte du coup de com'

Pour rappel, au moment de l’arrêt du feuilleton, Plus belle la vie pesait lourd dans la filière locale, avec 580 jours de tournage par an, soit environ un tiers des tournages sur l’année, et 600 intermittents du spectacle employés chaque année. « Nous, ce qu’on veut, c’est que les gens qui étaient sur le carreau ne soient plus sur le carreau, lance l’actrice Florence Demay, qui porte avec d’autres anciens membres de l’équipe un projet de coopérative autour de la série. Donc, quand on voit ça, on est hyper positif et reboosté, parce que ça refait parler de la série ! Au sein du collectif, on est remonté à bloc ! »

Les anciens membres de l’équipe de Plus belle la vie croient en effet dur comme fer au potentiel du feuilleton regardé jadis chaque soir par 2,5 millions de téléspectateurs. « Les gens restent très attachés à la série, constate Stéphane Hénon. Même à Lisbonne, on continue à m’en parler ! » « C’est normal que Xavier Niel s’intéresse à la série, affirme Florence Demay. Elle a rassemblé tellement de monde ! C’est aussi une manière de s’acheter un côté populaire. Il faut le voir aussi comme un coup de com'… »

D’autres candidats

Le vent d’espoirs risque en effet d’être balayé par l’ombre des doutes pour des intermittents du spectacle quelque peu échaudés. « Tout ceci reste très abstrait, souligne Didier Melaye. L’année dernière, on a eu tellement de douches froides que je préfère adopter la position du scepticisme. On a trop peur d’être déçu. »

« Nous n’avons pas été en contact avec Xavier Niel, donc on n’a pas beaucoup d’informations, abonde Florence Demay. Donc on continue le projet ! » Xavier Niel n’est en effet pas le seul candidat pour reprendre le canal 6 de la TNT. Le verdict sur l’attribution de ce canal est attendu au plus tard dans le courant du mois d’avril.