« Vas-y ma Nathou, commence ! » « Ah ah, je me doutais que t’allais faire passer la vieille d’abord… » A les entendre se vanner et rire tout au long de l’entretien, on dirait qu’elles sont amies depuis plusieurs années. Et pourtant, Nathalie, 58 ans, et Angie, 29 ans, ne se seraient sûrement jamais rencontrées si Pékin Express n’existait pas. L’émission d’aventures, de retour ce jeudi soir sur M6 pour une 17e saison en Amérique du sud, a choisi ces deux femmes issues de milieux sociaux différents pour constituer le binôme d’inconnus, une équipe toujours très attendue par les téléspectateurs. Vont-elles briller autant que Fabrice et Briac, l’emblématique duo que tout opposait ? En Bolivie, l’aventure a en tout cas démarré de façon étrange.

« Quand je l’ai aperçue, je n’arrivais pas à voir si c’était un homme ou une femme car je n’avais pas mes lunettes, rigole Nathalie, originaire de Saint-Nazaire, à la tête de plusieurs sociétés spécialisées dans l’immobilier. J’étais soulagée de voir quelqu’un de costaud, je me suis dit qu’elle devait tenir la route physiquement ! » Il faut dire qu’Angie, maman d’une petite fille de 4 ans, s’est engagée plusieurs années dans l’armée avant de devenir conductrice de bus puis de poids lourd, en banlieue parisienne. Celle qui n’avait jamais voyagé, contrairement à son binôme qui connaissait déjà Chili, Brésil ou Pérou, n’avait qu’un souhait : « Foncer, les yeux fermés, et éviter les embrouilles ». « Quand j’ai vu qu’elle était âgée, je me suis dit : "Ah ouais, quand même ! ", se rappelle la candidate. Mais après, j’ai perçu qu’elle était dynamique, qu’elle n’allait pas traîner des pieds. »





View this post on Instagram A post shared by M6 (@m6officiel)

« Dedans dès la première épreuve »

Cette « niaque de se dépasser » qu’elles disent partager a-t-elle suffi à mettre de côté leurs nombreuses différences ? « Il y a des moments où je ne comprenais rien à ce qu’elle disait, on ne parle pas le même langage !, s’amuse Nathalie, maman de deux grands enfants. "Le seum", "vénère", tout ça, j’ai un peu de mal moi, mais on a bien rigolé ! » Angie, elle, a été surprise par le look vestimentaire de sa partenaire, et notamment la nuit… « Il faut regarder l’émission rien que pour le pyjama rose que s’est acheté Nathou spécialement pour l’aventure, raconte-t-elle, encore en riant. Franchement tu le vois, t’as peur ! Il est extraordinaire ! »









Au-delà de ces anecdotes, et sans dévoiler leur parcours, les deux femmes disent « s’être mises dedans dès la première épreuve » et s’estiment fières de leur expérience. « On est dans une société de jeunisme, alors c’est bien de montrer qu’on peut être en forme à mon âge, estime la quinquagénaire, qui pratique la marche nordique et la course à pied mais ne s’est pas préparé davantage pour l’émission. J’ai fait mon maximum, tout en restant zen et sans casser du candidat. Il y a des moments où je pouvais et d’autres où je ne pouvais pas ! » Pour la pugnace Angie, les bénéfices ont aussi été très personnels. « Dans la vie, j’ai une carapace, je ne laisse pas trop voir à mes proches ce qui se passe à l’intérieur, confie la cadette. Dans Pékin, il y a un côté où je m’ouvre un peu, donc ils vont le découvrir. »