La pièce gagnerait à être extensible tant les vestes, robes et pantalons semblent être à l’étroit. Une partie de ces vêtements a habillé ou habillera les talents de la saison 12 de The Voice, lancée ce samedi sur TF1. « Certains porteront sur le plateau leurs tenues à eux. Je leur dis de venir avec leurs bagages et on regarde ensemble ce qu’ils peuvent mettre », raconte Alexis, le styliste de l’émission. « Vous avez de la chance d’être là car, à part les candidats, personne n’a le droit de venir. C’est encore plus exclusif que de rencontrer les coachs ! », signale-t-il avec emphase. La précision s’adresse à Anne, Tom, Sami et Olivier, quatre lecteurs de 20 Minutes que nous avons sélectionnés à l’issue d’un appel à candidatures. En jeu : une journée sur le tournage du télécrochet avec visite des coulisses, participation à un enregistrement et… interview des coachs Amel Bent, Zazie, Vianney, Bigflo et Oli (à lire bientôt dans 20 Minutes...).

Rendez-vous était donné à 10 heures du matin, le 16 janvier, aux Studios du Lendit, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le quatuor est à l’heure. Il a même un peu d’avance. « Pour une fois que je gagne quelque chose, je compte bien en profiter ! », prévient Anne, 21 ans, actuellement en service civique à Paris. Son enthousiasme ne la quittera pas de la journée. Une fois récupéré le bracelet coloré synonyme de sésame pour les zones fermées au public, Matthieu Notebaert, le directeur de la communication d’ITV Studios France - la société qui produit l’émission - joue les guides. Anne est stupéfaite : « On visite vraiment tout ! Même les endroits où il y a marqué "INTERDIT d’entrer". »

« Ton oreille, c’est un peu la merde »

Outre l’antre du styliste, nos lecteurs peuvent jeter un œil dans la loge maquillage et suivre l’ultime répétition privée d’un talent avec un coach vocal. Olivier et Sami sont aux premières loges - et tentent de se faire les plus discrets possible - pour voir un candidat peaufiner son interprétation d’I’m Not the Only One de Sam Smith. Il est fébrile car, depuis quelques jours, il est pris de vertiges en raison de problèmes auriculaires. « Ton oreille, c’est un peu la merde, mais la bonne nouvelle, c’est que la voix va bien », le rassure, comme il peut, son répétiteur.

A peine le temps de compatir que la visite reprend son cours. Direction les abords du plateau où la filée a commencé. « Vous savez ce que c’est ? demande Matthieu Notebaert. C’est comme au théâtre, c’est la grande répétition pour nous, pour la production, de tous les talents avec leurs chansons : ils enchaînent, les uns après les autres. » Et le guide de montrer le retour, sur un téléviseur, de ce qui se passe au même moment, de l’autre côté, devant les caméras.

Encore quelques pas, un petit escalier à gravir et voilà les visiteurs privilégiés derrière l’écran en fond de scène d’où les talents font leur apparition lors des auditions à l’aveugle. Sami n’en perd pas une miette. En voyant de « [ses] propres yeux l’envers du décor », il se rend compte de « la grosse machine qu’est The Voice ». Il ne se doutait pas que quelque 200 personnes travaillent, de près ou de loin, sur le tournage…

« Comme à la maison »

« Le plateau est plutôt grand, mais il n’y a pas un énorme décalage entre la réalité et ce que l’on voit à la télé », note Anne. Olivier, qui ne vit pas là son baptême du feu télévisuel puisqu’il a participé à N’oubliez pas les paroles sur France 2, se sent « comme à la maison ». « Personne ne nous a pris pour des étrangers ou ne nous a regardés de travers, nous avons été accueillis à bras ouverts et on faisait un peu partie de l’émission à ce moment-là », confiera plus tard le trentenaire, professeur de mathématiques.

Les quatre invités du jour ne tardent pas à prendre leurs aises dans les fauteuils des coachs pour assister aux répétitions. Ils échangent quelques mots avec Pascal Guix, le producteur artistique de The Voice, et Bruno Berberes, le directeur de casting. Un petit moment de répit avant la montée d’adrénaline des interviews.

D’abord, Anne et Sami s'entretiennent, dans le salon des coachs, avec Amel Bent et Zazie. Les questions s’enchaînent, sans temps mort. Les artistes n’en esquivent aucune, plaisantent, jouent le jeu des selfies. L’atmosphère est des plus détendues. Les deux journalistes d’un jour sortent de la salle sur leur petit nuage. « Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire. Elles ont été gentilles et bienveillantes. C’est passé beaucoup trop vite », estime Sami. « La conversation s’est déroulée un peu comme celle de quatre amis autour d’un café, débriefe Anne. Et puis, j’ai eu l’opportunité de dire à Amel à quel point elle comptait pour moi sans trop passer pour une andouille - enfin, je crois. »

« Vianney est juste normal »

Même ravissement, une heure plus tard, pour Tom et Olivier. Ce dernier, qui a longuement parlé avec Vianney de leurs origines paloises communes dit avoir eu « un gros coup de cœur » pour l’auteur, compositeur et interprète « qui est vraiment juste "normal" et accessible ». Son acolyte de 18 ans, étudiant en histoire à Lille, ressort de la rencontre muet d’émotion. « Un moment magique », dira-t-il plus tard au sujet de sa rencontre avec ses idoles, Bigflo et Oli.

Après la pause déjeuner au catering installé sous un préfabriqué et pas vu à la télé, tous quatre prennent place au sein du public pour suivre la première salve d’enregistrement des cross battles. « Mais, du coup, on va être spoilés », s’inquiètent-ils. On les rassure et en leur disant que cela leur permettra de suivre à la télévision les étapes précédentes d’un autre œil. « Assister aux répétitions des talents nous a aussi permis de voir la différence avec leur prestation de l’après-midi. J’ai pu voir qui a perdu ses moyens et qui a trouvé de la ressource pour chanter encore mieux », nous précisera Anne, quelques jours plus tard. Pour elle, comme pour Tom, Sami et Olivier, la saison qui arrive sur TF1 aura une saveur bien particulière.