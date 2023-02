Un trophée en or mais pas de faute. Dans une décision rendue publique ce jeudi, l’Arcom estime que Cyril Hanouna n’a pas commis de faute en célébrant en octobre les records d’audience de son émission Touche pas à mon poste ! au lendemain d’un numéro largement consacré au meurtre de Lola.

« Les audiences saluées concernaient les deux premiers mois de la saison et non des séquences récentes au cours desquelles des évènements tragiques ont pu être évoqués », juge le régulateur de l’audiovisuel dans cette décision prise en décembre et publiée jeudi sur son site Internet. L’Arcom « n’a donc pas relevé d’élément susceptible de constituer une atteinte à la dignité de la personne humaine ».

Plusieurs séquences de TPMP en lien avec le meurtre de Lola, 12 ans, le 14 octobre, avaient donné lieu à des signalements de téléspectateurs auprès de l’Arcom.

Injures contre le député Louis Boyard

Dans la principale de ces affaires, la chaîne C8 (groupe Canal+), qui diffuse « TPMP », a écopé le 18 novembre d’une mise en demeure, car Cyril Hanouna avait appelé à des procès sommaires dans le cas d’affaires similaires au meurtre de Lola. Cette mesure, qui visait les émissions diffusées les 18, 19 et 24 octobre, est le deuxième niveau d’avertissement de l’Arcom avant de possibles sanctions.

La décision rendue jeudi, elle, porte sur une séquence de l’émission du 19 octobre. Une fête avait alors été organisée sur le plateau pour célébrer les audiences de l’émission. Lors de cette fête, le patron de C8, Franck Appietto, avait remis à Cyril Hanouna un trophée en or portant la date de la veille. L’émission du 18 octobre, en partie consacrée à Lola, avait en effet dépassé la barre des deux millions de téléspectateurs.









Outre les procédures concernant l’affaire Lola, C8 et TPMP pourraient également être sanctionnées à cause des injures de Cyril Hanouna envers le député LFI Louis Boyard dans l’émission du 10 novembre. Une semaine après cet incident, l’Arcom avait ouvert la voie à une procédure de sanction en transmettant ce nouveau cas à un rapporteur indépendant, membre du Conseil d’Etat.