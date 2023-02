Tout est là. Le jury, les gagnant emblématiques, la musique du générique et même… Virginie Efira dans une séquence inédite de l’audition de Julien Doré rejouée pour souffler la vingtième bougie du télécrochet emblématique de M6. La Nouvelle Star ne renaît pas de ses cendres mais la chaîne qui l’a vue naître en France lui offre un anniversaire en grande pompe. L’événement est célébré par deux émissions en prime time - la première est diffusée ce mercredi à 21h10 - animées par Karine Le Marchand, seule greffe dans cet écrin de nostalgie, où se succèdent magnétos d’archive et prestation inédites.

Suivant les pas de TF1 après son revival de la Star Academy la chaîne rend hommage à son télécrochet où sont apparus pour la première fois Amel Bent, Christophe Willem, Julien Doré ou encore Camélia Jordana. Des candidats qui ont d’abord étonné pour leur originalité ou leur univers avant de taper dans l’œil ou plutôt l’oreille du grand public.

« La marque de fabrique de Nouvelle Star était de sélectionner des gens qui n’avaient pas la gueule de l’emploi, qui n’étaient pas les stéréotypes que les maisons de disques attendaient », avance à 20 Minutes Christophe Willem, vainqueur de la saison 4. Pour y parvenir, la production s’est dotée dès la deuxième édition du programme d’un jury qui deviendra son emblème. Saison après saison, Marianne James, Manu Katché, André Manoukian et Dove Attia enchaînent les frasques en direct et les choix à contre-courant. « Ils disaient : "On est payé pour sélectionner des gens, après ce n’est pas notre taf que le mec ne ressemble à rien. Si on le sélectionne c’est parce qu’on trouve qu’il a du talent, après c’est à l’émission de le mettre en valeur" », raconte Christophe Willem.

Cultiver la différence

Comme lui, les candidats ayant essuyé les plâtres du programme en France ont rapidement trouvé un écrin où s’épanouir. Si le format original existe déjà depuis deux ans en Grande-Bretagne sous le nom Pop Idol, lorsque M6 adapte l’émission en la rebaptisant A la recherche de la nouvelle star, personne ne sait à quoi s’attendre.

« On ne nous avait pas présenté le programme. (…) Je l’ai fait en mode provincial qui se dit qu’il faut passer des castings pour se faire connaître », se souvient Thierry Amiel, finaliste de la première saison. Après plusieurs vaines tentatives au casting de Popstars, son interprétation de Je suis malade permet au Marseillais de 19 ans de se hisser parmi les favoris du programme. « Je me suis dit que ce serait différent de Popstars, qu’il y aurait de vrais artistes. Je ne savais pas où j’allais mais j’ai été vite rassuré. »

Après être passé « à deux doigts » d’intégrer la Star Academy, Steeve Estatof se rétracte lors des derniers essais, oppressé par l’impression qu’on essaye de brider son style. Un an plus tard, il assiste au sacre de Jonatan Cerrada face à Thierry Amiel. « J’ai tout de suite trouvé cette émission plus cool, moins ringard que les autres. On sentait que c’était plus ouvert et ça s’est confirmé », commente celui qui s’imposera à l’issue de la deuxième édition du télécrochet après des prestations endiablées sur des titres de Nirvana ou d’AC/DC.

« On me demandait la maman de qui j’étais »

Les deux premières saisons marquent au fer rouge les suivantes et créent l’identité Nouvelle Star. « Dans d’autres émissions ils cherchaient des profils spécifiques. Nouvelle Star c’était : "On va voir ce qu’on a et on va faire avec" », commente Florian Lesca. Candidat de la saison 4, il est devenu la nounou des candidats et candidates trois saisons plus tard.

« Quand je fais Nouvelle Star, je suis orpheline, j’ai 27 ans, je suis propriétaire de mon appartement et je suis intermittente du spectacle », rembobine Miss Dominique. Grosse et racisée, la jeune femme pense qu’elle n’aura jamais sa place au-devant d’un plateau de télévision. « Les femmes noires étaient le plus souvent cantonnées au rôle de choriste. » Sans grand espoir, elle tente sa chance au casting de Rennes. « Je n’étais pas coiffée, j’avais un vieux jeans pourri, des sandalettes, c’était n’importe quoi, sourit-elle encore. J’avais tellement l’air has been que les gens dans la file me demandaient la maman de qui j’étais. » Sans précédent, son audition puis son parcours dans l’émission font encore figure d’exemple en matière de représentation à la télévision française. Si aujourd’hui de nombreuses concurrentes noires participent aux télécrochets actuels, c’est parce qu’un jour la Nouvelle Star a laissé sa chance à Dominique, assure la principale intéressée. « La femme noire, à mon époque, était obligée d’envoyer des caisses pour qu’on la laisse passer. Ensuite, Yseult [finaliste lors de la saison 10 diffusée sur D8] a porté une autre évolution… Celle d’être noire, ronde et de ne pas forcément avoir un gros coffre. »

La même année, le jeune Christophe Willem se présente face au jury avec de petites lunettes rectangulaires et le dos voûté recouvert d’un pull rayé vert et bleu qui lui vaudront le surnom de « Tortue ». « Je ne devais pas participer mais ma sœur m’avait forcé à m’inscrire », raconte-t-il. Pour ne pas faire la file seule, il force sa sœur et son beau-frère à s’inscrire avec lui. Il sera finalement sélectionné et s’imposera face à Dominique le 8 juin 2006. « Aujourd’hui encore, les gens m’arrêtent dans la rue pour me dire qu’ils se souviennent exactement ce qu’ils faisaient le jour où j’ai gagné, s’étonne-t-il. Il y avait carrément eu une couv' du Parisien avec Dominique et moi avec un titre du genre : "Le duel ce soir". C’était fou ! »

Une liberté qui a laissé des traces

Passé la surprise des castings, l’émission a aussi été le théâtre de moments de télé inoubliables. Le 18 mars 2004, le quatuor est sous le choc. « C’est lamentable », lancent Dove Attia et Marianne James tandis que le jeune Charles a été préféré par le public au détriment de Simongad. La seule jurée féminine poursuit alors : « Vous avez de la merde dans les oreilles ! » La séquence illustre encore près de vingt ans plus tard le côté cash de l’émission.

Les ex-candidats sont fiers d’avoir participé à ce programme. Tous s’accordent à dire que la musique était centrale, jusqu’à laisser les candidats libres de laisser s’exprimer leur créativité. « On ne répétait en plateau qu’au moment du filage, le jour même du prime », raconte Christophe Willem. La production découvrait en même temps que les candidats l’arrangement des musiciens, qui font désormais le job dans The Voice sur TF1. Les interprétations de Christophe Willem restent comme des vestiges du champ libre laissés aux candidats, Julien Doré mettra la barre un peu plus haute la saison suivante.

Le programme connaîtra treize saisons animées par six personnalités différentes mais M6 ne parviendra pas à le ressusciter dans sa grille en 2017 avec une ultime édition présentée par Shy’m, que M6 préférerait oublier, entend-on encore en coulisses.