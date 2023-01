Il y a du mouvement dans le jury de Mask Singer. La cinquième saison de la plus grande enquête télévisée de France se fera sans Vitaa et Chantal Ladesou, qui avaient rejoint le jury lors de la dernière saison de l’émission de TF1. Elles sont remplacées par la chanteuse Elodie Frégé, ayant remporté la troisième saison de la Star Academy en 2003 et la comédienne Michelle Bernier.

Ces deux nouvelles recrues rejoignent Kev Adams, présent depuis le lancement de l’émission et Jeff Panacloc - ainsi que son compagnon à poils, Jean-Marc - qui avait rejoint l’émission en saison 4. C’est donc une nouvelle équipe qui sera chargée de démasquer des célébrités cachées sous des masques toujours plus loufoques.

Du côté de l’animation, Camille Combal rempilera également pour la saison à venir. Il sera chargé de côtoyer les nombreux animaux, objets ou encore aliments géants qui se succèdent sur le plateau de cette émission rocambolesque et qui tient chaque année en haleine de nombreux téléspectateurs.

Une « aventure incroyable »

La quatrième saison de l’émission de TF1 s’était clôturée le 11 octobre 2022 avec la victoire de la tortue. Le chanteur Amaury Vassili, caché sous ce costume s’était réjoui d’avoir participé à cette « aventure incroyable ». « Je me suis éclaté comme un petit fou. Je ne pensais pas que je prendrais autant de plaisir mais la beauté du costume m’a donné des ailes. Ou plutôt des nageoires », avait-il confié à 20 Minutes.

Chaque année, la production de l’émission s’attelle à trouver des stars françaises et internationales afin de surprendre le public et les enquêteurs. Chanteurs, sportifs mais aussi personnalités politiques se sont déjà prêtés au jeu. Reste à savoir qui seront les prochains…