La prochaine saison de Koh-Lanta promet d’être plus stratégique que jamais. Lancée le mardi 21 février à 21h10 sur TF1, cette nouvelle édition sera placée sous le signe du « feu sacré ». Le tournage s’est déroulé du 9 août au 17 septembre, dans la région de Caramoan, à l’est des Philippines, et la production s’est inspirée d’un mythe local pour introduire une nouvelle règle…

« Une légende raconte qu’un Dieu a caché son pouvoir dans les entrailles du volcan Mayon, avance le producteur Julien Magne. Dans l’émission, le pouvoir du feu sacré est contenu dans un talisman, que nous avons fait sculpter sur place dans les pierres volcaniques. » Il sera mis en jeu rapidement et sera remporté par l’un des aventuriers. Si sa tribu va au conseil, le talisman confère une immunité : il peut donc s’en servir à son profit ou pour protéger un coéquipier. « Si c’est l’autre tribu qui va au conseil, alors le détenteur du talisman se rend sur le campement adverse où il peut discuter, prendre la température, interférer dans les stratégies », précise le producteur. Plus croustillant encore : il assistera au conseil en question et protégera l’aventurier de son choix.

« Stratégies perturbées et jeux à trois bandes »

Même si elle en fait profiter quelqu’un d’autre, la personne qui possède le talisman le récupère après chaque conseil, et elle le garde… Jusqu’à ce que son équipe perde une épreuve de confort. Le cas échéant, elle doit offrir cette amulette au pouvoir redoutable à un membre de la tribu opposée. « Cela donne des stratégies perturbées, à plusieurs coups, des jeux à deux ou trois bandes que certains vont jouer à merveille et d’autres subir », prévient Julien Magne. Le talisman aura cours jusqu'à la réunification puis reviendra par la suite de manière épisodique.

Le producteur ajoute : « Le jeu est vraiment ouvert. Le meilleur moyen de s’en rendre compte, c’est que 80 % des aventuriers éliminés aux conseils sont tombés de leurs chaises, ou plutôt de leurs rondins », car ils ne se doutaient pas qu’ils étaient menacés. D’ailleurs, en plus du talisman, il faudra compter avec les colliers d’immunités et les « armes secrètes » (permettant un double vote ou un détournement de vote, par exemple) cachées sur les campements.

« Parfois, pendant le tournage, on anticipe ce qu’il peut se produire parce qu’on a des informations sur ce qui se trame sur les campements. Mais, avec le talisman, il est arrivé qu’on soit désarçonnés. On était incapables de prédire ce qui allait se passer au conseil quelques minutes avant le début de la discussion », affirme Denis Brogniart.

L’animateur note qu’il y a cette saison « une libération de la stratégie » : « Jamais le jeu n’a été aussi présent. Les aventuriers ont aimé jouer avec différentes interprétations des règles, différentes façons de justifier de leur capacité à être stratège à un moment ou un autre, à intégrer un groupe ou un autre. Cela nous a beaucoup amusés. »

Un casting aux profils variés

Les aventuriers seront au nombre de vingt. Dix femmes et dix hommes, âgés de 22 à 56 ans, venus de France, mais aussi de Suisse et de Belgique. « Il nous est arrivé de faire des castings avec des profils plus sportifs. Là, on a changé un peu notre braquet, on est revenu à ce qui fait le sel de l’émission : la diversité des profils », fait remarquer la productrice Alexia Laroche-Joubert. « Tous les horizons, tous milieux socioculturels et professionnels sont représentés, informe Denis Brogniart. Il y a un fromager, un conducteur de métro, un spécialiste de l’éducation canine… »

Les aventuriers seront répartis en deux équipes qui ne seront pas constituées le premier jour mais le lendemain. Tous passeront un après-midi et une nuit sur le même campement… « Sans ce laps de temps, généralement, les chefs de tribus choisissent en fonction du physique, du potentiel de chacun et chacune… Là, ils auront pris le temps de discuter et les choix pourront aussi se faire sur l’affect », suggère Denis Brogniart. Il y aura donc bien un peu de cœur pour contrebalancer les cerveaux stratèges.