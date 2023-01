« On a dépoussiéré le métier d’agent immobilier », se réjouit Martin Kertz. Des millions d’euros, du luxe, une famille et quelques stars… L’ainé de la famille reprend du service auprès de ses parents - Olivier et Sandrine -, ses frères - Valentin, Louis et Raphaël - et sa grand-mère dans la troisième saison de L’Agence, diffusée sur TMC à partir de ce jeudi 12 janvier 2022. Dans cette nouvelle salve d’épisodes, la famille accueille Raphaël, le benjamin, parmi son équipe d’agents immobiliers.

Insupportable, fascinante, drôle ou encore déconnectée du réel, la tribu Kertz, active dans l’immobilier de luxe, enchaîne depuis deux saisons les visites de maisons toujours plus somptueuses et insolites, les revers commerciaux et les nœuds familiaux. « On m’a même demandé si on était des acteurs, confie Majo, la truculente grand-mère. Tout ça m’amuse follement ! »





Qui dit luxe, dit problèmes de riches, bien loin de considérations des Français et Françaises, pour la plupart accablés par une inflation galopante et la hausse du prix de l’énergie. « Les problèmes de riches, on a tendance à les gérer toute la journée », confirme Martin Kertz. Son frère cadet, Valentin ajoute que sa famille est « consciente d’avoir énormément de chance mais essaye d’être la plus naturelle possible ».

« Les critiques, je m’en fous »

Pourtant, les déboires immobiliers des Stéphane Plaza du luxe donnent parfois à ses membres un côté tête à claques exacerbé à l’écran. « On travaille dans un milieu qui est apprécié ou pas mais on essaye de faire au mieux », répond Martin Kertz à ses potentiels détracteurs.

Car parler du luxe à travers cette série-réalité est un jeu d’équilibriste pour la production. « On savait qu’on voulait traiter de ce sujet et il fallait qu’on trouve une incarnation pas trop difficile d’accès », rembobine Eve Ewing, directrice générale de Réservoir Prod., qui produit le programme. Malgré le côté bling-bling inévitable de l'émission, elle estime avoir trouvé en la famille Kertz « des gens attachants et accessibles ».

Moins farouche, Majo l’assure, les critiques, elle s’en fout. « À mon âge, je n’en ai plus rien à faire ! Les gens peuvent critiquer tant qu’ils veulent… »

Vente et psychologie

Face à eux défillent des clients en tous genres, capables de débourser plusieurs millions d’euros pour acquérir le logement de leurs rêves. « Lorsqu’on a un budget comme celui de nos clients, c’est normal qu’on ait des exigences », estime Martin Kertz. Pas étonnant donc que la vente d’un palace vacille à cause de la couleur de murs ou de la déco tandis que de l’autre côté du petit écran, de nombreux citoyens galèrent dans l’insalubrité.

Grâce à l’émission, la famille a acquis davantage de notoriété. Mais elle doit désormais prendre des pincettes pour préserver sa clientèle. « L’immobilier c’est de la vente mais aussi de la psychologie, explique l’aîné. La psychologie est différente dans le luxe car ce sont des exigences, des codes et des problématiques différentes. »

Parmi les nouveautés de la saison, les Kertz vont s’essayer à la vente en bitcoin. Un moyen d’assurer une transaction plus rapide « mais la clientèle est quasiment inexistante en France », selon Valentin Kertz.

« Une aventure extraordinaire »

Alors qu’est-ce qui motive encore les membres de la famille à prêter leur image au Selling Sunset à la française, lancé en septembre 2020 sur TMC et dont les droits ont été repris par Netflix en juin 2021. « Grâce à la visibilité de la série, nos réseaux sociaux se sont agrandis », se réjouit Valentin Kertz. Depuis leur première apparition sur le petit écran, ils partagent les biens à la vente sur les réseaux. « Cela nous aide parfois à trouver des acquéreurs qui n’auraient jamais vu les biens en vente pas d’autres moyens », renchérit son frère aîné.

L’émission embarque aussi les familles respectives de frères Kertz. La première saison a d’ailleurs été l’écrin du mariage de Martin avec sa compagne, Eve. « Nos familles respectives, tant qu’elles voient qu’on s’éclate, elles nous suivent », se réjouit encore Valentin.

Alors vie de riche, loin des problèmes de la classe moyenne ou encore entre-soi… Pour les différents intervenants, la question ne se pose pas, d’autant qu’une quatrième saison du programme a déjà été signée. Seuls comptent les bons souvenirs vécus grâce au programme. « C’est une série qui sera disponible en streaming peut-être pour plusieurs années donc on pense toujours à faire attention à ce que chacun se retrouve et se dise : "Ah c’était une aventure extraordinaire !" », conclut Martin Kertz.