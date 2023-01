« Un, deux, trois, quatre » à répétition, des personnes qui courent dans tous les sens, des bouts de chanson qui commencent sans se terminer et des décors en mouvement. Pas de doute, l’équipe des Enfoirés a bien pris place dans la halle Tony Garnier de Lyon. Ce jeudi, ils donneront le premier des six concerts de l’édition 2023. Les 7.000 places disponibles par soir sont « rapidement parties », assure l’organisation.

« Il y a une émotion particulière de retrouver le public, qui fait partie intégrante des Enfoirés et qui nous a terriblement manqué », lance Amel Bent, qui en est à sa 17e participation. Sans thème précis mais intitulé « un jour, toujours », cette année est « sous le signe des retrouvailles avec un côté festif », précise la communication des Restos du cœur. Les deux dernières éditions avaient été réalisées sans public et dans des conditions particulières liées à la crise sanitaire liée au Covid-19. C’est d’ailleurs parce que Lyon était le premier show concerné que la ville a été de nouveau choisie cette année.









« Pour nous, le plus important, c’est le retour du public », lance à son tour Anne Marcassus, productrice et directrice artistique du show des Enfoirés. Le Covid aura laissé des traces pour ce mythique spectacle caritatif. « On a été les derniers à être privés de concerts mais on est aussi les derniers à retrouver notre public », fait remarquer la productrice. Pour la première fois depuis le lancement des concerts en 1989, les spectacles se feront entièrement en configuration assise et numérotée. Un côté pratique et rassurant pour les imprévus mais aussi une façon de s’adapter au « public familial » qui ne reste parfois « pas loin de quatre heures en salle entre le début et la fin du show », précise l’organisation.

Une cinquantaine d’artistes sur scène

Dans les coulisses, un cheval grandeur nature, une boule disco et des planches de surf se croisent alors que les accessoiristes terminent de construire certains décors et que les couturières finissent des costumes.





Les costumières en pleine préparation pour le spectacle des Enfoirés 2023 à Lyon - E. Martin / 20 Minutes





De l’autre côté de la salle, la scène dévoile un cube mouvant, autour d’images projetées qui laissent penser à un chaos. L’interprète de Ma philosophie répète aux côtés de Claire Keim et de danseurs représentant Vianney ou encore Zaz avec leur nom sur un carton autour du cou. Tout ça sous l’œil bienveillant de Mimie Mathy. Celle qui comptabilise le plus de participations aux Enfoirés confie ce jour-là que « 90 % des artistes sont encore absents ».

« Mais dans trois jours, tout va se mettre en place grâce à la magie de chacun et à celle que nous transmet le public », assure-t-elle. Au total, près d’une cinquantaine de personnalités devraient se retrouver sur scène pour les captations, samedi et dimanche. Ce qui n’était pas arrivé « depuis très longtemps », souligne la comédienne.

Un show « millimétré »

Sous les impressions de dernière minute tout est pourtant « millimétré » avec « une sorte de Bible qui dicte toute la mise en scène, les paroles » en place depuis des mois qui a été imaginée pour « proposer quelque chose de nouveau et plaire à toutes les générations », indique Anne Marcassus.

S’adapter rapidement, en toutes circonstances, c’est un peu l’ADN du show des Enfoirés et de la productrice et directrice artistique. « On a encore changé le deuxième titre du spectacle la semaine dernière », avoue-t-elle. La liste a été pourtant élaborée en milieu d’année dernière mais il faut pouvoir être « réactif avec l’actualité », insiste-t-elle. Même chose du côté des artistes invités où des réponses sont encore attendues « jusqu’au dernier moment ». Cette année, ce sont des sportifs liés aux grands événements de l’année qui seront les invités surprises.

« Les Enfoirés sont indispensables pour les Restos du cœur »

Amel Bent, qui en est, elle, à sa 17e édition rassure : « Je n’ai jamais vu un spectacle ne pas être magique. On laisse nos ego d’artistes de côté. On vient pour apporter modestement notre petite part et même si on est dans la lumière pendant six soirs, on est tellement moins important que tous ceux qui font le boulot toute l’année. C’est un beau devoir d’être présente. »

« Les Enfoirés sont indispensables pour les Restos du cœur, affirme Patrice Douret, président de l’association. En matière de ressources parce qu’ils représentent 10 % de nos apports, mais également en termes d’image. L’absence de public à Montpellier l’année dernière, c’est une perte sèche de 4 millions d’euros qui n’a absolument pas été compensée, car on a dû tout annuler dix jours avant les représentations. »

Comme le conclut Mimie Mathy : « Si on est toujours là trente ans après, c’est qu’on a toujours besoin de nous ». En six semaines de lancement de la 38e campagne, l’association a enregistré 18 % d’inscrits supplémentaires par rapport à l’année d’avant.